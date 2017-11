Jesper Parve viibib koos tuhandete turistidega Bali saarel lõksus

Kirjanik Jesper Parve rääkis Skype'i intervjuus "Ringvaatele", et Balil ringi käies on olukord tegelikult rahulik. Inimeste vestlustes on vulkaan loomulikult teema number üks.

"Ei ütleks, et see hirm on, aga pigem on inimestel mure, kuidas koju pääseda ja mis nüüd edasi saab," selgitas Parve. Tuule suuna muutuse tõttu on vulkaanist tulev suits kandunud lennujaama peale.

Parve peaks enda sõnul samuti kolme päeva pärast tagasi lendama, kuid ei tea veel, kas see ka õnnestub. "Ma olen harjunud selle Bali saare eluga, siin ei saa väga palju kunagi midagi ette planeerida. Me peaksime küll kolme päeva pärast tagasi lendama, aga kui see lend venib nädal aega pikemaks, ei ole hullu ka sellest midagi. Võtame täiesti päev-päevalt ja jooksvalt, ei saa kahjuks midagi praegu pikalt ette planeerida," rääkis kuu aega saarel viibinud Parve.

"Ma olen sellises win-win situatsioonis, kui peab kauemaks jääma, on okei ja kui saab koju, on ka okei, nii et kõik on hästi," lisas ta.