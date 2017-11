Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Tallinna lastehaigla enneaegsete ja vastsündinute osakonna juhataja Liis Toome sõnul oli nelikutel alguses enneaegsuse tõttu mitmeid terviseprobleeme ning seetõttu ka operatsioone. "Ma usun südamest, et nende areng on tulevikus nii nagu igal tervel lapsel," sõnas ta.

Suuremad ettevalmistused kodus on sõprade ja naabrite abil tehtud. Varem elutoaks planeeritud ruum on nüüd nelikute päralt. Venna Andrese sõnul olid väikeõed alguses hirmutavalt väikesed, veidi suuremad kui peopesa. Suuremad õed-vennad pidid kodus üle võtma enamiku töödest, nüüd suudavad lapsed juba süüa teha, puid tuppa tuua, pesu pesta jpm.

