Kolleeg kinnitas: Vene tantsija Jekaterina Tihhonova on Putini tütar

Vene tantsija Jekaterina Tihhonova kolleeg maailma rock'n'rolli konföderatsioonist kinnitas, et Tihhonova on Venemaa presidendi Vladimir Putini noorim tütar.

Maailma akrobaatilise rock'n'rolli konföderatsiooni kinnitus (WRRC) tuli kaks aastat pärast seda, kui uudisteagentuur Reuters avaldas Tihhonova seose Putiniga.

WRRC õigusküsimuste asepresident Manfred Mohab ütles Reutersile, et tunneb Tihhonovat töö kaudu. Küsimusele, kas Tihhonova on president Putini tütar, noogutas mees pead ja kinnitas, et jah. Ei Kreml ega ka Tihhonova pole väiteid kommenteerinud.

Gazprombanki asejuht Andrei Akimov ütles 2015. aastal Reutersile, et Tihhonova on Putini tütar, kuid hiljem taganes väljaöeldust. Tihhonova ja Putini sugulust kinnitas Reutersile ka kaks teist allikat. Gazprombank ja Akimov pole kommenteerinud ka tänast uudist Tihhonova ja Putini kohta.

President Putin on oma eraelu alati varjanud, et kaitsta tütreid Mariat ja Katarinat avalikkuse eest. Ka Kreml on andnud selge sõnumi, et keeldub kommenteerimast Putini ja tema lähedaste eraelu. Kuigi Tihhonova sugulust Putiniga on juba aastaid arutatud, pole naine ega tema lähedased ise seda kunagi kinnitanud.

Manfred Mohab on pärast 2015. aastal tehtud Akimovi kommentaari esimene, kes on Tihhonova ja Putini sugulust kinnitanud. Mohab rääkis meediaväljaandega pühapäeval akrobaatilise rock'n'rolli Euroopa maailmameistrivõistlustel ja tunnistas, et Putini tütre seos spordialaga on olnud sellele alale suur õnnistus. "Me töötame spordiala laiendamisega kogu maailmas ja see kõik on saanud alguse Venemaalt," rääkis Mohab.

Tihhonova, kes kasutab oma vanaemalt päritud perekonnanime, juhib Moskva riikliku ülikooli avaliku rahastuse projekte ja on WRRC turundusosakonna asepresident.

31-aastane naine on akrobaatilise rock'n'rolli üks Vene tipptantsijaid ning on abielus Kirill Samaloviga, Putini lähedase sõbra pojaga.

Akrobaatilise rock'n'rolliga tegeleb Venemaal 9000 inimest ning spordiala eestvedajad loodavad 2020. aastaks vähemalt 12 000 sportlast. Möödunud aastal teatati, et Moskva ehitab äärelinna 30 miljonit dollarit maksvat akrobaatilise rock’n’rolli kompleksi.