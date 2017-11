Endine jalgpallur Marek Lemsalu on osav hitituvastaja

Endine Eesti jalgpallur ja Liis Lemsalu isa Marek Lemsalu on tütre sõnul osav kõrv, kui on vaja järgmist hittlaulu ennustada.

Liis Lemsalu rääkis Vikerraadio saates "Stuudios on Sten Teppan", et mängib oma veel avaldamata lugusid tihti emale ja isale ette, et saada pilti, mida raadiokuulajad loost arvata võiksid.

"Ilmselgelt neile peab laskma juba tervikumat pilti ja nemad on päris hästi jagavad seda matsu, isa veel eriti paneb päris tihti kümnesse. See on väga huvitav joon," kirjeldas Lemsalu.

Liis lisas, et isa Marek satub autoga sõites tihti raadiot kuulama. "Ta ise kutsub ennast ka tavaliseks raadiokuulajaks. Kui ma lasin neile "Püüab neid", ütlesid nad kohe, et see lugu neile nii-nii väga meeldib, mul oli väga hea tunne," meenutas Lemsalu.

Liis usub, et tema laule kuulates suudavad vanemad neid objektiivse pilguga hinnata. Nii mõnigi kord on vanemad tunnistanud, et mõni tütre pala pole päris nende rida. "Nad on öelnud küll, et see ei ole nende maitse, aga siis, kui ma olen neid laule läinud mängima, olen ma teadnud, et see pole nende maitse. Ma tajun ka, mis nende kõrva jaoks on meeldiv ja mõnus kuulamine," naeris Liis, kes selgitas, et vanemad ei naudi näiteks klubimuusikat.