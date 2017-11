"Terevisioon" läks eetrisse Pika Hermanni tornist

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Lipu heiskasid Pika Hermanni tornis kuus noort. Just täna koguneb Eesti riikliku enesemääramise 100. aastapäeva tähistamiseks riigikogus Eesti Vabariik 100 Noorte Maapäev, kes esitleb esimest Eestimaa Noorte Manifesti. EV100 Noorte Maapäev ühendab 106 üle Eesti valitud noort, kes on alates juulikuust loonud visiooni tuleviku Eestist.

