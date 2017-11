Galerii: Piss-i-alarm, Gaga Panda ja Viisk! Ajujahis selgus 30 parimat

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Hea meel on selle üle, et mitmed möödunud aastal osalenud meeskonnad otsustasid oma ideega osaleda ka sel aastal ning mitu neist pääses 30 parema sekka," ütles Ivask.

Ajujahi arenguprogrammi pääses neli sotsiaalse ettevõtluse ideed – CareMate, HopeHolders, Makerlabi inseneeriakomplektid ja Triumf Gamification, mis kõik keskenduvad erinevatele ühiskondlikele probleemidele ja sihtgruppidele. CareMate viib kokku erivajadustega inimesed hooldajatega, HopeHolders on veebikeskkond, kus on võimalik leida kiiret abi inimestel, kel on elus raske moment või tupikseis, Makerlabi inseneeriakomplektid arendavad koolinoorte praktilisi oskusi kasutusvalmis ehituskomplektide abil ja Triumf Gamification pakub vähihaigetele lastele psühholoogilist tuge mängurakenduse kaudu, kus lapsed saavad kehastuda superkangelasteks.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse arendamise sihtasutuse (EAS) juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul on konkursile esitatud ideede tase muutunud aasta-aastalt aina paremaks. "Järgmisesse vooru pääsenud ideed on küpsed ja paljud neist juba kasutusvalmis tooted ning teenused," lausus Ivask.

