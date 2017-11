Disney esitles esimest meessoost printsessi

Meessoost printsess jõudis eetrisse Disney XD telekanalil animafilmis "Star vs. The Forces of Evil", mille peategelaseks on Star Butterfly, kellele on hääle andnud Eden Sher ja tema teismelisest toakaaslane Marco Diaz, kellele loeb häält peale Adam McArthur, vahendas Independent.

Animafilmi hiljutises osas pidi Marco Diaz kehastuma printsess Turdinaks, et päästa kooliõpilased kurja direktori käest. Marco paljastas aga ootamatult oma identiteedi, tunnistades, et kleidi all varjab end tegelikult poiss. "Mis sellest, et ta on poiss, kõik, mis ta ütles oli tõsi. Ta võib ka printsess olla, kui tahab," kiitsid animafilmi tegelased.

See polnud esimene kord, kui animasari "Star vs. The Forces of Evil" on murdnud piire. Veebruaris jõudis eetrisse osa, kus oli kujutatud samasooliste suudlust.

Animafilmi autoriks on Daron Nefcy, alles teine naine, kelle juhtimisel on Disney eetrisse animasari jõudnud.