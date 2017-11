Sten Teppan: surfamine plaatide vahel on nagu kullaaugus kaevamine

"See surfamine plaatide vahel või digitaalselt, palju on digitaliseeritud ka vana materjali plaatide pealt, see on nagu kullaaugu juures kaevamine. Mõnikord saad labidaga pihta ka ja see on ikka väga hea tunne. Üks hasartsemaid tegevusi, mis mind tegelikult siia fonoteeki toob," rääkis Teppan oma tööst ETV-le.

Teppan rääkis, et Eesti kuulataivama raadiojaamana on Vikerraadiol kohustus Eesti muusika missiooni kanda. "Ma annan oma valikute kaudu raadiojaamale mingi suuna muusika osas. Mis sest, et me oma olemuselt oleme pigem juturaadio, juttude vahel hingetõmbe kohad lugude mõttes võib-olla tähelepanu äratavadki," rääkis Teppan.

Teppan võttis Vikerraadio muusikajuhi kohustused üle novembrist ning Teppani sõnul on tema rõhuasetus Eesti muusikal. Tommy Cash ja teised rajumad artistid aga jäävad pigem Raadio 2 pärusmaaks. "Me püüame Raadio 2 koostöös seda piiri tekitada, jagame sõbralikult asjad ära. Tervikpilt peaks mosaiigina kokku saama kildudest, ühes teiste raadiojaamadega me moodustamegi teatud mõttes terviku," rääkis Teppan.