Prints Harry kihlus näitlejannast elukaaslase Meghan Markle'iga

"Tema Kõrgeausus Walesi prints teatab rõõmuga prints Harry ja preili Meghan Markle'i kihlusest. Pulmad toimuvad 2018. aasta kevadel. Täpsemad pulmadega seotud asjaolud veel selguvad," seisis ametlikus teadaandes, vahendas The Guardian.

Paar kihlus novembri alguses Londonis. Prints Harry on oma kihlusest teatanud ka kuningannale ja lähedastele pereliikmetele. Pulmadele on oma õnnistuse andnud ka Markle'i perekond.

Kensingtoni palee teatel alustasid prints Harry ja Markle suhet 2016. aasta suvel. Paar tutvus eelmise aasta juulis ühiste sõprade kaudu ning nende suhe on olnud pideva meedia tähelepanu all. Möödunud aastal tegi Harry ametliku pöördumise, sest kõmuväljaanded jälitasid näitlejannat igal sammul. Harry on süüdistanud meediat rassismis, sest liigset tähelepanu on pööratud Markle'i emale, kes on Aafrika juurtega ameeriklane. Näitlejanna ise on öelnud, et on pooleldi mustanahaline ja pooleldi valgenahaline.

Tänavu septembris rääkis Markle meedias esmakordselt suhtest Briti kuningliku pereliikmega. "Ma olen väga õnnelik ja armunud," ütles ta Vanity Fairile.

Näitlejanna Meghan Markle on tuntud eelkõige sarjast "Pintsaklipslased", mis näitab lähemalt New Yorgi advokaatide töö- ja eraelu ning kus Markle kehastab Rachel Zane'i. Sari on jooksnud ka ERR-i venekeelsel telekanalil ETV+.