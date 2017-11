Avoid Dave filmis Uus-Meremaal muusikavideo

Eesti üks vähestest naiskorstnapühkijatest, Triin Rebane tunnistas saates "Hommik Anuga", et lapsena kartis ta kõrgust, kuid nüüd on see üle läinud. Praegu kardab naine hoopis konni.

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Lugu "Fire" on kirjutatud koos Sander Mölderiga, mis pälvis rahvusvahelisel laulukonkursil (ISC) teise koha. "Oli vaid aja küsimus, millal helile ka pildi külge haagime. Koos Kadi Hainase, Teresa Liivaku ja Henri Soosaluga sai just Uus-Meremaal see omamoodi sünge, kuid kaunite loodusvaadetega video teoks," meenutas Paomets.

"Kontrollige oma südame leeki ja hoidke seda hellalt, sest iga lõke tahab hoolitsust," ütless Avoid Dave’i ninamees Taavi Paomets, lisades, et Uus-Meremaal elatud aeg andis elule ja muusikale uusi perspektiive. Video on filmitud Taavi enda poolt Otago maakonnas null kraadise ilmaga ning jäist tuult trotsides.

