Liis Lemsalu avaldas eestikeelse plaadi ja uue singli "Püüab meid"

"Olen ülimalt rahul ja õnnelik. Mul on täiesti oma ja eestikeelne plaat," jutustas Liis õhinaga. Lemsalu esimesel eestikeelsel albumil on segu juba tuntumatest paladest ning kuhjaga ka täiesti uut avastamisrõõmu. Plaadilt leiab eelmisel aastal Eestis enim mängitud loo "Sinu ees" ja Eesti Laulu finaalloo "Keep Running" nii eesti- kui ka ingliskeelsed versioonid.

"+1" on album, mille tulekut on Liis väga oodanud ning millesse ta on ise ka väga palju lisaks laulmisele muusika ja sõnade kirjutamise näol panustanud. "Suur osa minust on läinud albumi "+1" tegemisse. Tunnen, et olen oma suurepärase tiimi abiga suutnud lõpuks toota midagi, mis on sada protsenti mina. Võimalik, et sada protsenti mina ei sobi küll kõigile, kuid vähemalt olen enda ja teiste vastu aus," arutles lauljatar.

Uued lood on suures osas valminud koostöös aasta produtsendiks valitud Bert Prikenfeldiga. Lisaks annavad autoritena oma panuse meie enda armastatud Ewert Sundja, Ott Lepland, Aapo Ilves, Daniel Levi Viinalass ning mitmed välismaised artistid. Justnimelt Otiga on plaadil ka üllatuslik duett.

Täna koos plaadiga välja tulnud singli "Püüab meid" on produtseerinud Johannes Lõhmus, mees, kes on ka hiti "Sinu ees" taga. Loo muusika üheks autoriks on noor tegija Uku Moldau ning taustalauljatena astuvad üles Kaire Vilgats ja Dagmar Oja.

"Püüab meid" on ka üks neljast albumi loost, mis lansseeritakse 29. novembril Fanvestory esmakordselt rahvusvaheliseks mineval muusikaplatvormil. Kolmapäevast on võimalik muusikaarmastajatel kogu maailmas soetada osalus nelja loo autoritasudes, toetades seeläbi Liisi loomingulist tegevust ning jagades koos artistiga pikaajalist tulu.

Albumi esitluskontsert toimub sel neljapäeval, 30. novembril kell 21.00 Helios Hallis.