Piltuudis: Lõnguse lammutamisest päästetud teos sai Telliskivis uue asukoha

"Täna saame öelda, et töö on vahepealsed vintsutused suhteliselt hästi vastu pidanud. See on tagasi kõigile vaatamiseks ja selfietamiseks," ütles Telliskivi loomelinnaku sisujuht Raimo Matvere.

Väljalõigatud töö tõsteti üsna F-hoone lähistele A1 maja seina äärde. Kindluse mõttes paigaldatakse tööle ka tugevdused.

Edward von Lõnguse teos Autor: Telliskivi Loomelinnak

Tähelepanelik möödakäija märkas sügise alguses, et Telliskivi loomelinnakus asuvale seinale on tekkinud üleöö Edward von Lõnguse teos, paraku nägi ta ka töömeest, kes seina otsast lammutas. Tänu loomelinnaku töötajate kiirele tegutsemisele jäi Lõnguse teos selfie-kepiga hipsterist, kes poseerib Bernt Notke surmatantsust pärit luukerega, alles.