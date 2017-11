Soome 100 kajastub suurejooneliselt kõigis ERR-i kanalites

ETV

06.12 kell 6.55 - 8.55 "Terevisiooni" otseülekanne Soome suursaatkonnast Tallinnas, lisaks ollakse otselülitustega eetris Helsingist.

06.12 kell 23.00 Dokfilm "Eluaur" (Miesten Vuoro, Soome 2009)

Mehed istuvad saunas ja räägivad avameelselt ning otse südamest. Roostes keriste kuumuses puhastavad soome mehed nii ihu kui ka hinge. Filmis külastatakse mitmesuguseid saunu üle Soome ja kuulatakse liigutavaid lugusid armastusest, surmast, sündimisest, sõprusest - ühesõnaga, elust. Film paljastab mehe hinge kogu selle alastuses ja maalib poeetilise portree soome mehest. Autorid Joonas Berghäll ja Mika Hotakainen. Film sai 2010. aastal XXIV Pärnu Filmifestivali žürii peaauhinna parima kunstilise teostuse eest.

07.12 kell 22.10 "MI: Huik Helsingis".

Segakoor Huik laulab eriti ilusas soome keeles Heinojuhani Rautavaara kesköömissat Vigilia. MI kuulas nende Helsingis Uspenski katedraalis toimunud kontserti ja suhtles asjaosalistega.

07.12 kell 22.40 Soome 100. aastapäeva kontsert Oulus

08.12 kell 21.40 mängufilm "Matti"

09.12 kell 18.40 loodusdokk "Ühe järve lugu" ("Tale of a Lake", Soome 2016)

Imeline loodusfilm Soome järvedest. Meile näidatakse nende sünnilugusid, muutumist erinevatel aastaaegadel ning kallastel ja allpool veepiiri peituvat mitmekülgset floorat ning faunat. Koguperefilmis jätkub pinget nii suurele kui ka väikesele vaatajale. Režissöörid Marko Röhr ja Kim Saarniluoto.

09.12 kell 22.25 mängufilm "Saatana mõrsja" ("Tulen morsian", Soome/Rootsi/Norra/Läti 2016)

R: Saara Cantell. O: Tuulia Eloranta, Lauri Tanskanen, Magnus Krepper, Kaija Pakarinen jt. Draama. "Saatana mõrsja" on Soome, Rootsi, Norra ja Läti ühistöö. Tõsielusündmustel põhinev kire ja reetmise lugu hargneb ebainimliku nõiajahi taustal. 16-aastase Anna juhtum leiab aset Ålandi saarel 1666. aastal, kui algas Skandinaavia ajaloo lõige laiaulatuslikum nõiajaht. Kuradiga suhtlemises süüdistati 16 naist, kellest seitse hukati. Anna armub oma sõbratari Rakeli abikaasasse Eliasse, kuid mehe armastus tema vastu jahtub kiiresti. Rakel otsustab kätte maksta ja teatab kohtunik Psilanderile, et Anna on nõid. Saara Cantell on režissöör ja stsenarist, paljude lühifilmide ja viie mängufilmi autor. Aastal 2010. valiti Cantell Soome parimaks filmirežissööriks.

10.12 kell 7.50 "Tareq Taylori Põhjamaade kokakunst: Kemi" ("Tareq Taylor's Nordic Cookery", Rootsi 2014)

Kemi asub Soome põhjaosas Lapi maakonnas, kus võib nautida uhkeid lumelosse ja teha lõbusõitu mootorkelguga. Seekord küpsetab Tareq kohalikust lambalihast kebabe ja keedab lõhnheinaga maitsestatud lutsusuppi.

10.12 kell 21.00 Soome teemaline "AK. Nädal"

10.12 kell 16.30 Eesti-Soome 200. Ooperigala Helsingis

Läbivalt õhtuti eetris "See on ju Sibelius!"

ETV2

02.12 kell 17.35 ja 03.12 kell 9.00 lastefilm "Saladuste saar" ("Lomasankarit", Soome/Kreeka 2014)

15-aastane Toni on koos isa, kasuema ja kahe kasuvennaga Kreekas puhkusel. Poiss eelistaks parema meelega koju naasta, kuni ta kohtub imeilusa kohaliku tüdruku Adrianaga, kelle seltsis muutub puhkus nauditavaks. Siis aga Adriana röövitakse ja selgub, et kogu lugu on seotud salapärase aardega. Toni otsustab koos kasuvendadega Adriana päästa ja nii saab alguse poiste elu suurim seiklus.

04.12 kell 10.50 "Isamaaline mees" ("Isänmaallinen mies", Soome 2013)

R: Arto Halonen. O: Martti Suosalo, Pamela Tola, Janne Reinikainen, Mikko Kouki, Pirjo Lonka jt. Draama/komöödia.

1980ndad Soomes. Töötu trükitööline Toivo läheb oma naise õhutusel veredoonoriks ega oska aimatagi, et siit edasi võtab tema elu uue suuna. Selgub, et Toivo veri on eriti võimas ja kuuldused väekast mehest jõuavad ka Soome suusatiimini. Toivo veri on nagu dünamiit, see võib Soome suusatamise taas maailma tippu aidata ja mees saab nõnda isamaale kasu tuua. Toivo alustab koostööd andeka suusataja Ainoga, neist saab lahutamatu paar ja Toivo abiga suusatabki Aino end maailma paremikku. Siis aga juhtub enne tähtsat võistlust katastroof, mis suured spordiunistused küsimärgi alla seab. Võimalikud lahendused sõltuvad taas Toivost. Arto Haloneni "Isamaaline mees" kulgeb rööbiti sama režissööri dokfilmiga "Sinivalge vale", mis käsitles Soome suusatajate suurt dopinguskandaali 2001. aasta Lahti MM-il. Piir kangelase ja kaotaja vahel on õhuke ning tippsporti on trüginud ärireeglid. Martti Suosalo pälvis oma rolli eest Soome filmiauhinna Jussi nominatsiooni.

04.12 kell 22.20 Soome100 dokfilm "Põhja ingel" ("Pohjolan enkeli", Soome 2017)

Hugo Simbergi kuulus maal "Haavatud ingel" paneb vaidlema kunsti, kire, surma, kurjuse, inglite eksistentsi ja viimaks ka lootuse üle. "Põhja ingel" on rännak läbi Soome, mille käigus näeme inimesi, kellel on selle maaliga oma eriline side. Nii saame aimu Soomest ja soomlastest - kuidas seda tajutakse ja väljendatakse nii kollektiivselt kui ka üksikisiku tasandil.

05. 12 kell 22.05 dokkaader Soome100 dokfilm "Soome lood" ("Tarinoiden Suomi", Soome 2017)

Soome filmirežissöör Jussi Oroza täispikk dokumentaalfilm on kokku pandud ligi 40 soomlase lugudest. Aastatel 2008-2016 rändas mööda Soomet ringi Tarinateltta ehk Jututelk, kus igaüks võis rääkida, millest soovis. Need lood esitas Yleisradio hiljem telesarjana. Oroza on valinud 600 loo hulgast välja kogumi, mis peegeldab Soomet miniatuuris. On rõõmsaid ja kurbi lugusid, meeleolusid, nii häid kui ka halbu tundeid. Lugude vahele on pikitud vahepilte Soome kaunist ja karusest loodusest ning linnadest.

06.12 kell 11.25 "Virgiilia" ("Vigilia", Soome 2015)

Einojuhani Rautavaara on tänapäeva tuntumaid kirikumuusika loojaid. Kuuleme tema Vigiiliat, mida esitab Helsingi kammerkoor Uspenski katedraalis. Dirigent Nils Schweckendiek, solistid Niall Chorell ja Jyrki Korhonen.

06.12 kell 19.30 dokumentaalfilm "Viru. Vabaduse saatkond" (Eesti 2013)

Dokumentaalfilm ühe erakordse ehitise ajaloost. Viru hotell on midagi enamat kui lihtsalt hoone - see on monument ja ikoon. Hotelli sisemus peidab endas lugusid nendest, kes seda maja ehitasid ja kes on seal viibinud. Film vaatleb Viru hotelli fenomeni, poliitilist tähtsust ja märgilist tähendust. Sõna saavad Sofi Oksanen, Maimu Berg, Eva Lille, Kuno Plaan jt tuntud inimesed. Juttu tuleb paljudest Viru legendiga seotud tahkudest, muuhulgas ka poliitikast, prostitutsioonist, KGBst, ärikatest ja muidugi varieteest. Näeme ohtralt põnevaid arhiivikaadreid, mis mõjuvad kohati nostalgiliselt, aga ka koomiliselt. Intervjueeritavate lood on täis inimlikkust - need on põnevad, traagilised, naljakad ja absurdsed tagasivaated meie kõigi ühisele ajaloole.

06.12 kell 21.35 mängufilm "Kõige õnnelikum päev Olli Mäki elus" ("Hymyilevä mies", Soome, Rootsi, Saksamaa 2016)

R: Juho Kuosmanen. O: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff. Komöödia. Olli Mäki (sünd 1936) on endine Soome poksija, neljakordne Soome meister, Euroopa meister ja ainus Soome poksija, kes on võitnud Euroopa meistri tiitli nii harrastajana kui hiljem elukutselisena. Film temast põhineb tõsielulool, keskendudes aastale 1962, kui Olli Mäkil oli võimalus saada sulgkaalus maailmameistriks. Unistuste püüdmiseks tulnuks tal alistada David Moore. Kõik oli toona Olli triumfiks valmis... põhjamaa poja südames tuksus aga selleks hetkeks juba armastus Raija vastu... Soe, südamlik ja stiilne, soome huumor tema muhedamal kujul, sissevaade (veel üsna amatöörlikku) ajastu spordimaailma koos absurdivinjettidega. Režissöör Joho Kuosmaneni on meedias nimetatud Soome kõige tuntuma filmitegija Aki Kaurismäki järeltulijaks. Soome filmiauhinna Jussi jagamistel tegi film üsna puhta töö, Euroopa filmiauhindade seast toodi aasta avastuse tiitel, Torontost nominatsioon ja Cannes’ist programmi Un Certain Regard võit.

08.12 kell 20.00 dokfilm "Uus soomlane" (Uusi suomalainen, Soome 2014)

Ville Mäkela dokumentaalfilm jutustab eestlasest Timost, kunagisest tippsportlasest ja treenerist, kes püüab Helsingis ehitusfirmas töödejuhatajana elatist teenides elus edasi jõuda, ning tema lapseootel somaalannast abikaasast Maryanast.

8.12 kell 21.05 "Püha kohv" ("Holy Coffee!", Eesti, Soome 2012)

Film teeb ülevaate Soome ühiskonnast, kohvitarbimist vaadeldes. Kohv ühendab soomlasi sünnist surmani, noortest vanadeni ja töötutest töötajateni. Kollektiivne portree "Püha kohv" areneb kohvi valmistamise protsessi kaudu. Tegelaste valiku aluseks on kohviga seotud töö või eripärane kohvi tarbimise komme. Kõiki filmi tegelasi ühendab küsimus: miks soomlased joovad maailmas kõige rohkem kohvi per capita? Režissöör-produtsent Antti Häkli.

08.12 kell 21.35 "Põletav armastus" (Eesti, Rootsi, Soome 1997)

Eesti-Soome abielupaari Oskar ja Aino Kallase dramaatiline lugu, alates nende abiellumisest 1900. aastal kuni Oskari surmani 1946. Stsenarist ja režissöör Kirsti Petäjänniemi. Osades Juhan Ulfsak, Mikk Mikiver jt.

09.12 kell 22.05 dokfilm "Hundi süda sees"

Karmid karvikud miksivad metsavahel oma metalseid sounde rahvapilli traditsiooniliste helidega, kasutavad paganlikke sümboleid ja laulavad laiale maailmale kummaliselt kõlavas emakeeles. Et saada aimu põhjamaise folk metal'i olemusest, keskendub film kahele bändile: "Metsatöllule" Eestist ja nende vanemale vennale "Finntrollile" Soomest. Reźissöör-stsenarist Liina Paakspuu.

10.12 Teemaõhtu kell 20.00 "Eesti vabaks! Rokifestival, mis ei lõppenud" (Soome 2011)

Soome rokktähed läksid 1988. aastal NSV Liitu esinema ja sattusid kitarr käes poolkogemata võitlema vaba Eesti eest.

Kell 21.00 dokfilm "Eluaur" (Miesten Vuoro, Soome 2009)

Kell 22.20 mängufilm "Teispool lootust" (Toivon tuolla puolen, Soome 2017)

Söelaeva trümmis saabub Helsingisse noor süürlane Khaled (Sherwan Haji), kes otsib oma kadunud õde taga. Samal ajal ja samas linnas otsustab oma senisele abielule ja karjäärile lõpu teha keskealine soomlane Wikström. Kui immigratsioonikeskusest põgenenud Khaled satub restorani juurde, mida Wikström üritab üles töötada, leiavad mõlemad teineteisest tuge, ehkki toimetulekuks tuleb mõnest seadusest mööda hiilida. Nukker komöödia "Teispool lootust" on sadamalinnade triloogia teine film, milles Kaurismäki vaatleb elu ja ühiskonda väikese inimese tasandilt, nagu ikka. Ei langeta ta poliitilisi otsuseid ega mõista kohut religioonide üle, vaid teeb ligimeste hüvanguks seda, mida ise oskab ja armastab. "Teispool lootust" on ühtekokku just nagu filmis pakutav heeringasushi – traditsiooniliste väärtuste kaitsjat võib see esialgu heidutada, aga armastusega ja koonerdamata lisatud vasabi võtab temalgi silma heldimusest märjaks. Khaledi kehastab Damaskuses sündinud näitleja ja muusik Sherwan Haji, kes asus 2010. aastal Soome elama. Teisi peategelasi kehastavad Kaurismäe ammused lemmikud: Sakari Kuosmanen, Kati Outinen, Ilkka Koivula jt. Film võitis 2017. aasta Berliini filmifestivalil parima režissööri Hõbekaru.

Kell 23.55 "Helimurdja. Kimmo Pohjonen" ("Soundbreaker", Soome 2012)

Kimmo Pohjonen on omalaadne muusik, kelle erakordne helikeel ei jäta külmaks mitte kedagi. Soome tuntuimaks muusikuks saanud akordionisti loodud helimaastikud on fantaasiaküllased ja piire ületavad. Tema muusika ulatub hingeminevalt kaunitest meloodiatest kakofooniliste helikaosteni. Pohjoneni muusikaline lugu läheb tagasi rohkem kui kakskümmend aastat ning sinna mahuvad folk, rock, avangard, improvisatsioon, klassikaline, lava- ja tantsumuusika. Tema ainulaadses muusikas on olemas elemendid kõigist neist žanritest, luues kontraste ja lummavaid helisid. Film jälgib artisti tema kontsertidel ning toob vaatajani muusiku mõtted ja arusaamad maailmast, elust ning muusikast. "Helimurdja" pärjati 2012. aastal Montreali filmifestivalil parima loomingulise filmi tiitliga - Prix de la Creation. Režissöör Kimmo Koskela, produtsendid Kimmo Koskela, Klaus Heydemann ja Gernot Steinweg. Tootja Koskela Art and Media House.

Läbivalt eetris "See on ju Sibelius!"

ETV+

06.12 kell 22.30 mängufilm "Disko ja tuumasõda", Eesti 2009

Jaak Kilmi ja Kiur Aarma mänguline dokumentaalfilm lapsepõlvest Nõukogude Eestis, külmast sõjast ning kuumadest ihadest. "Disko ja tuumasõda" räägib ühest veidrast infosõjast, kus totalitaristlik võim seisis vastamisi popkultuuri kangelastega. Ja kaotas. "Selles olukorras oli võimalik, et Emmanuelle alistab Punaarmee ja Michael Knight terve kooli õppenõukogu," kaardistab filmi produtsent Kiur Aarma toonaste ideoloogiliste madinate lahinguvälja. Film pakub oma käsitluse lähiajaloost, kus segunevad luuremängud ja inimlik tragikomöödia. Autorid Jaak Kilmi ja Kiur Aarma. Produtsent Kiur Aarma, kaasprodutsendid Aleksi Bardy ja Annika Sucksdorff. Tootjad Eetriüksus ja Helsinki Filmi.

06.12 kell 6.55 "Kohv+" ja 20.25 "Sinu õhtu" asetavad sel päeval põhirõhu päevakajalisusele ja venekeelsete eestlaste elule Soomes. Vaadeldakse, kuidas Eesti ja Soome on omavahel seotud.

Vikerraadio

Kolmapäeviti kell 21.05 alates 01.11 kuni 06.12 Rain Kooli "Soome sild".

Kuueosaline sari pakub kuus vaadet soomlusele ja eestlusele. Soomluse olemus ning Soome ja Eesti suhe läbi kuue inimese isikliku kogemuse: Mikko Savikko, Kulle Raig, Raivo Rätte ehk Kõmmari, Kaja Kunnas, Jaak Jõerüüt, Kirsti Narinen.

Laupäeviti kell 13.05 alates 04.11 kuni jaanuari lõpuni aastal 2018 Piret Kriivani "Eesti lugu" / "Sinivalge" – ajaloosaate raames on kuni veebruarikuuni eetris erisari, mis käsitleb Soome ajaloo olulisemaid peatükke. Saadetes esinevad aja- ja kultuuriloolased: Soome akadeemik Seppo Zetterberg, Eesti ajaloolased Mart Nutt, Ago Raudsepp, kultuuriloolane Heinike Heinsoo jpt.

E, 27.11 – N, 6.12 Taavi Libe "Vikerhommikus" kuulajamäng: lemmiksoomlase valimine.

Nädala jooksul saavad kuulajad saata ideid, kes on nende lemmiksoomlane. 06.12 selgub "Vikerhommiku" kuulajate lemmiksoomlane.

Erirubriigid:

- Keiti Vilmsi "Sõnasäuts" soome ja eesti keele sõnamänglemised (28.11-7.12)

- "Keelesäuts" soome keele teemal (Priit Kruus E, 27.11; Riina Eentalu E, 4.12)

- Rain Kooli minirubriik – värvikaid killukesi Soome (27.11-10.12) elust-olust, kultuurist jms.

01.12 kell 16.15 Jaan Elgula "Originaal ja koopia" Soome rütmides.

02.12 kell 14.05 Peeter Helme "Loetud ja kirjutatud" Soome kirjandusest.

02.12 kell 17.05 Haldi Normet-Saarna "Ma elan siin", külaliseks Soome Instituudi programmijuht Anna Laine

03.12 kell 12.05 Andres Oja muusikasaade "Eestlased Soomes"

03.12 kell 15.05 -Piret Kriivani "Keelesaade", Soome keeleteadlane Hannu Remes räägib "Kalevala" koostaja Elias Lönnroti mõjust uue kirjaviisi kasutusele võtmisel Eestis.

03.12 kell 16.05 Helgi Erilaid "Heli jälg ajas" Soome popi- ja rokiklassikat, millega mitugi Põhja Eesti põlvkonda üles on kasvanud (Soome TV, raadio). Järg esimesele osale, mis oli eetris 21. mail.

03.12 kell 19.05 Meelis Süld "Kirikuelu" Soome kogudusest Eestis

06.12 SOOME MUUSIKA PÄEV, terve ööpäeva kõlab Vikerraadios Soome muusika. Põhjanaabrite juubelipidustuste tähtpäeval on Soomele pühendatud tähelepanu Vikerraadio päevakajalistes saadetes läbi terve päeva.

"Vikerhommikus" on läbivalt Soome juubeli teema. Koos asjatundjatega kommenteeritakse ka Vikerraadio kuulajate lemmiksoomlase valimise tulemusi.

"Reporteritunnis" kell 14.05 Kaja Kärner olulistest humanitaarteemadest, mis Soome avalikkuses arutelu all.

09.12 kell 14.05 Urmas Vadi "Töövari" Soome rütmides

10.12 kell 12.05 Andres Oja muusikasaade "Soomlased Eestis"

10.12 kell 15.05 Piret Kriivan "Keelesaade" Turu ülikooli soome keele eestlasest professor Annekatrin Kaivapalu räägib "Kuka keksi moi".

Klassikaraadio

Soome muusika legendid - Sibelius, Salonen, Saariaho - Klassikaraadios 6. - 12. detsembrini.

Soome nädalal, argipäeviti kell 11 ja kell 19 on eetris kontserdid, kus tulevad ettekandele Soome olulisemad teosed soome kultusheliloojatelt.

Raadio 2

Soome muusika päev 6. detsembril.

Raadio 4

Mängib 6. detsembril Soome muusikat, faktid Soome ajaloost, viktoriin, programmi päevakajalises vööndis põhjalik ajalooline kajastus teemal Soome Vabariik 100.

ERR.ee

Peegeldab ERR-i kanalite sisulisi tegevusi Soome 100 teemadel. Multimeedia viktoriin teemal "Kas tunned Soomet?" Ajakirjanik Rain Kooli võrdleb aastapäevakõnesid. Kajastatakse ka Soome presidendi vastuvõttu.