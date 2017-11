Üllar Saaremäe loodab perre teatridünastiat

Hiljuti 48. sünnipäeva tähistanud Üllar Saaremäe perekond tunnistas, et iga aastaga muutub üha raskemaks küsimus, mida isale kinkida. Poeg Karl Robert Saaremäe rääkis, et üha vajalikumaks on muutunud aeg, mida üheskoos veeta ning seetõttu on nad ka sel aastal otsustanud kõik koos kalendris paar päeva vabaks teha ja need isa juures veeta.

Üllar ise aga leidis, et tema jaoks oleks parim kingitus juba lapselaps. "Siis võiks rääkida teatridünastiast juba," muigas ta.

"Kui Karl Roberti puhul oli selge, et ta tunneb ennast laval hästi ja talle meeldib neid tempe teha seal, siis Marii Ingriini puhul oli kuidagi teisipidi," rääkis Üllar Saaremäe lastest. "Ta küll osales ühes minu lavastuses, aga ma ei näinud seal erilist kirge. Üldse oli temaga päris keeruline. Mingi periood ta kartis helistada näiteks võõrastele inimestele." Praegu õpib Marii Ingriin kultuurikorraldust.

Karl Roberti sõnul on ema Tiina Mälberg õpetanud teda elama. "Mingitel hetkedel ma kujutan ette, et mina pojana teen risti vastupidi nendele asjadele, mida ema ütleb. Sest ma tunnen, et olgugi, et see on tõde, on see ainult tema tõde ja mina arvan, et ma tahan kuidagi teisiti toimida," selgitas ta.

Juhuslikult on nii Üllar Saaremäe, Tiina Mälbergi kui ka nende poja Karl Roberti õpetajaks olnud Kalju Komissarov. Seda küll erinevates koolides - vanemad õppisid EMTA lavakunstikoolis ning Karl Robert Viljandi kultuuriakadeemias.