Koomiksimaratonil sündis kümmekond 24-pildilist lugu

Selleks, et joonistamine ikka käe sees püsiks, kogunes kümmekond inimest Tartu kunstikooli, et ööpäeva jooksul koomiks valmis joonistada. Maratoni mõte pärineb USA-st ning eesmärk on joonistada kokku 24 pildist koosnev naljalugu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Millest koomiks täpsemalt räägib, on igaühe enda otsustada.

"Natuke mingeid mõtteid on, aga ma põhilise loo ja tegelased arendan ikkagi tegevuse käigus," selgitas osaleja Mette Mari Kaljas.

"Kõige õigem on, et pliiats liiguks, siis liigub ka mõte," märkis ürituse korraldaja Roland Seer.

Mõtted tõesti liikusid ja hommikuks oli peaaegu valmis kümmekond koomiksit. Mõned jutustasid kosmosest, teised maalähedasematest asjadest.

"Minu koomiks räägib kosmosereisidest tulevikus, kuidas inimkond on unustanud, mis loomad neil planeetidel olid ja tegid uued loomad ja siis nendega tekkisid probleemid," selgitas maratonil osalenud Leene Künnap.

"Kaks maakohas elavat poissi, kellel on retsilt igav, putitavad ühe auto ja panevad sellega üle katuse. Suht elust enesest," kirjeldas Roland Seer enda koomiksi teemat.

Kuigi maratonil osalejad tunnistavad, et 24 tundi järjest joonistamine on üsna suur väljakutse, plaanitakse siiski järgmisel aastal jälle osaleda.

"Kui üks kolmandik ajast on möödunud, siis sa mõtled, et kaks kolmandikku on veel ees ja see on väga-väga raske hetk. Edasi, kui on pool aega möödas, siis on juba lihtsam. Sa mõtled, ah pool on tehtud, pool tuleb veel. Ja siis lõpu poole väsib uuesti ära. See on mul kolmas kord seda 24 tunni koomiksit teha. Siiamaani kõige parem tulemus," rääkis Leene Künnap.