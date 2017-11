Eesti kaasaegse südamekirurgia rajaja kogus oma töökogemuse kaante vahele

Sulling on südamekirurg, kes on teinud pea 4000 südameoperatsiooni, sealhulgas pea pooled neist töötaval südamel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sullingu sõnul on tähtis, et ka patsiendid ise teaks, kuidas südame ravimine käib, millised on tänapäevased operatsioonitehnikad ja kuidas läbi ajaloo nendeni jõutud on. Seega võiks raamatust olla kasu nii tavalugejale kui ka meditsiini praktikutele.

"Mulle isiklikult meeldivad need operatsioonid, mis on just sellises äärmussituatsioonis tehtud, kust enam tagasiteed ei ole. Ja see on ka selle raamatu esimene peatükk, kus ma kirjeldan juhtumit, kus šokiinfarkt ja nagu teada, on suremus peaaegu 100 protsenti. Kui vahel õnnestub kirurgil sealt haige välja tuua, siis see on suhteliselt hea ja meeldejääv tunne," rääkis Sulling.