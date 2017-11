Korraldajate sõnul kasvab Robotex iga aastaga aina suuremaks - tänavu eelregistreeriti üritusele 1600 robotit. Külastajate arv ulatub kolme päeva jooksul tõenäoliselt paarikümne tuhandeni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Robotex on nagu meie tehnoloogialaulupidu. Et Eesti kui e-riik, siis tuleb välja, et meie lapsed armastavad juba maast madalast robotitega mängida ja neid tõesti on meil nii Eestist kui ka välismaalt väga palju külla tulnud. Euroopas meil samalaadset asja ei leia ja ma julgen kahelda, et ka maailmas me samalaadset asja kõrvale leiame," rääkis Robotexi tegevjuht Ave Laas.

"Robotex ise on sellises etapis, kus väga mitmed riigid soovivad samalaadset üritust enda juures teha. Meil juba on toimumas Robotex Küpros ja kevadel tuleb Robotex China. Praegu käivad läbirääkimised Malaisia, Rwandaga, nii et väga eksootilised riigid. Eestile on tekkimas oma Nokia," märkis Laas.

Robotexil saavad külastajad osa võtta robotivõistlusest, tehnoloogianäitusest, konverentsist ja töötubadest.