ERR tähistab maapäeva 100. aastapäeva suurejoonelise programmiga

28. novembril möödub 100 aastat päevast, mil Eesti maanõukogu kuulutas end kõrgeima võimu kandjaks Eestis ja see sündmus avas tee Eesti Vabariigi sünnile. Sellel puhul annavad ERR-i programmid eetrisse mitmeid teemakohaseid saateid ka enne teisipäeva, sest tegu on sissejuhatusega Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva rikkalikule programmile.

Laupäeval, 25. novembril kell 22.30 jõuab ETV ekraanile telelavastus "Oma maapäev". See on dokumentaalne jutustus Eesti Vabariigi sünnist 28. novembril 1917 ja selle esimesest kangelasest Jüri Vilmsist, kes 1918. aasta varakevadel läks koos kolme kaaslasega üle merejää Soome poole, et noore riigi iseseisvusele välismaalt tuge leida. Vilmsi saatus on tänaseni selgusetu. Dokumentaallavastus "Oma Maapäev" lõpeb 1920. aastatel Eestis ametlikuks kuulutatud versiooniga Vilmsi surmast - tema ja ta kolme kaaslase hukkamisega Helsingis Suhkruvabriku hoovil. Enne lahkumist Tallinnast olla Vilms oma kaaslastele öelnud: "Kui minuga midagi juhtub, ärge pidage mind halvas mälestuses." Kas me oleme seda teinud?

Jüri Vilmsi osa mängib Tiit Sukk, teistes osades astuvad üles Tõnu Kark, Maria Peterson, Laura Peterson, Indrek Taalmaa, Rein Laos, Tarvo Sõmer, Erik Ruus, Paul Laasik, Andres Mähar jpt.

Pärast filmi lõppu, kell 23.10 saab aga saates "Maapäevalised" näha valitud hetki telelavastuse kaadritagusest elust.

Laupäeval kell 23.30 jõuab ekraanile saade "Hetk ajaloos: Karavan ja koerad", mis keskendub samuti saja aasta tagustele sündmustele, kui Tallinnas tuli kokku eestlaste oma Maapäev, mille järel algas Estonia teatris rahvuskongress, et otsustada Eestimaa poliitilise tuleviku üle. Laupäevase temaatilise õhtu lõpetab kell 23.35 saade "Eesti aja lood".

Teisipäeval, 28. novembril on Vikerraadio hommikusaatel "Vikerhommik" külas ajaloolane Jaak Valge, kes seletab täpsemalt lahti, mida Maapäev Eestile ajalooliselt tähendab ja miks see oluline on. ETV hommikusaade "Terevisioon" on teisipäeval peosündmuste keskel ning kannab kell 8.45 otsepildis üle, kuidas kuus noorte maapäeva liiget heiskavad pidulikult Toompeal Pika Hermanni tornis riigilipu.

Kell 13.00 kannavad ETV, ERRi portaal ja Vikerraadio otse üle riigikogu täiskogu istungisaalis piduliku istungi. Saalis istuvad koos nii riigikogu kui ka noorte maapäeva saadikud ja valitsuse liikmed. Kõne peab riigikogu esimees ja EV100 noorte maapäeva patroon Eiki Nestor. Tervitussõnad ütleb president Kersti Kaljulaid. Istungi olulisemaks osaks on EV100 noorte maapäeva valitud 106 saadiku koostatud Eestimaa Noorte Manifesti ettekandmine ja selle üleandmine riigikogu esimehele. Manifest kajastab tänapäeva noorte mõtteid Eestist ja selle tulevikust.

Pärast aktust algavas "Reporteritunnis" vestleb Arp Müller Vikerraadio eetris manifesti koostajate esindajatega. Maapäeva ajaloost kõneleb ajaloodotsent Ago Pajur.

Kolmapäeval, 29. novembril kell 21.40 jätkab ETV ekraanil isamaalise juubeliteemaga Urmas Vaino, kes kutsub saatesse "Suud puhtaks" noored eestimaalased, kes räägivad, missugust Eestit nemad tahaksid ning mida nad oleks valmis selle nimel ette võtma.

Piduliku aastapäeva valguses võtab ERR oma saadetes luubi alla noored ja nende mõtted kodumaa tulevikust. Loomulikult ei jää aga kõrvale ka need, kes on juba pikkade aastakümnete jooksul andnud endast parima, et meil kõigil oleks Eestis hea elada.