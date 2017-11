Liis Lemsalu ei soovi enam eraelu avalikkusega jagada: plaadilt leiab palju vastuseid

Tegemist on Liisi esimese eestikeelse plaadiga ning laulja tunnistas, et emakeeles laulda on suur rõõm. "Kõige toredamaks teeb selle see fakt, et need sõnad on minu kirjutatud. See on hoopis midagi muud," sõnas ta.

Viimasel ajal on lauljanna öelnud ära mitmetest intervjuusoovidest, kuna leiab, et ei taha oma eraelu enam avalikkusega jagada. "Mingist hetkest ma kuidagi tajusin, et ma ei soovi tegelikult oma eraelu jagada inimestega. Kuigi ma mõistan, et see on huvitav ja inimesed tahavad teada," leidis Liis, kelle arvates jõuavad intervjuud sageli ikka isiklike teemadeni. Tema sooviks on, et midagi jääks ainult iseenda sisse.

Küll aga tunnistas Lemsalu, et mitmeid andmata vastuseid võib leida nüüd tema plaadi pealt.

"Hommik Anuga" on eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.