Jõuluvanad vahetavad peagi kinolinal kohad

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Tuliuues jõulumehe kostüümis Andersen libiseb jääl ning veereb kõigi oma kinkidega künkast alla, otse päris jõuluvanale sülle. Seepeale otsustavad mehed oma rollid ära vahetada. Jõuluvana pere pole kunagi varem näinud tõelist puuseppa ja ka Anderseni perele kulub väike jõuluime ära, sest kõik kingid on rikutud. Andersenil tuleb üles leida põhjus, miks ta nii väga jõule armastab, aga tema lapsed üritavad jälle iga hinna eest tõestada, et jõuluvana pole päriselt olemas.

Film jutustab ühest iseäralikust jõulujuhtumist, mis toob väidetava muinasloo reaalsusesse. Keegi ei armasta jõule rohkem kui Andersen. Igal aastal teeb ta kõik, et korraldada oma perele täiuslikud jõulupühad. Teadagi on selle õhtu tähtsaim sündmus jõuluvana külaskäik, aga seekord ei lähe kõik plaanipäraselt.

