Robotexil näeb munataimest robotit ja droonide rallit

"Ringvaate" saatejuht Marko Reikop elas droonide võistluse peaproovile kaasa otse ekraanil. Homme asub võistlustulle 32 Skandinaavia tugevamat droonipilooti ning prillidega juhitavad droonid võistlevad omavahel pimedas.

Lisaks saavad külastajad tutvuda kõikvõimalike veidrate robotitega, keda kokku on osalemas 1600. Insplay tegevjuht Andres Sirel ütles, et robotite imelikku välimust võib seostada sooviga rohkem lapsi leiutamise ja robootika vastu huvi tundma panna. "Kõik see peab olema lõbus ja mänguline, see ongi haridusrobootika mõte," selgitas ta.

Muuhulgas osalevad Robotexil munataimest ja joogikõrtest robotid.