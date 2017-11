Presidendi kõnele Vabaduse väljakul eelneb aastavahetusel uhke kontsert

"Esinevad erinevate põlvkondade parimad lauljad ja kõlavad kõigile armsaks saanud lood nagu juubeli ootuses kohane. Need, kes Tallinna tulla ei saa, saavad head muusikat nautida kodudes või mistahes pidupaikades," rääkis ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

EV100 korraldustoimkonna, Tallinna kesklinna valitsuse ja rahvusringhäälingu koostöös valmib Vabaduse väljakul kogu päeva kestel toimuv programm, mis kulmineerub õhtul kahetunnise kontserdiga, kus teiste hulgas astuvad lavale Ivo Linna, Anne Veski, Getter Jaani ja Smilers.

Kui tavapäraselt ollakse harjunud, et presidendi kõne jõuab tele-eetrisse salvestatuna Kadriorust, siis sel aastal kuuleb aasta oodatuimat kõnet otse Vabaduse väljakult, vahetult enne aastavahetust. "Oleme väga rõõmsad, et president on just tänavu, juubeli aasta tulekul, koos Eesti rahvaga," tõdes Killandi.

Kõne peab president orienteeruvalt 23.45