Briti ema süüdistab "Uinuvat kaunitari" ahistamisele õhutamises

"Ma usun, et "Uinuva kaunitari" loos on tõsine murekoht, mis puudutab seksuaalset käitumist ja sellega nõusolekut," rääkis naine väljaandele Newcastle Chronicle.

"Uinuv kaunitar" kuulub Halli algkoolis käiva poja Beni kohustusliku kirjanduse hulka. Halli sõnul pole normaalne, et kuueaastased peavad lugema raamatut, kus prints võib rahuliku südamega magavat naist suudelda.

"Tänapäeva ühiskonnas pole see sobilik. Minu poeg on kuuene, ta võtab teadmiseks kõik, mida ta näeb, ja ma ei suuda kõike konstruktiivseks vestluseks muuta," põhjendas naine.

Ta lisas, et ei pea vajalikuks "Uinuva kaunitari" kaotamist kirjanduse hulgast. "Ma usun, et see on hea allikas vanematele lastele, kes suudavad selle teema üle arutleda," lisas naine.

Hall viitas ka aktuaalsele ahistamisvastasele kampaaniale #MeToo. "Kõik need väikesed asjad kogunevad ja kujundavad terviku," põhjendas Hall, miks on oluline pöörata tähelepanu taolistele sõnumitele.

Halli sõnavõtt on tekitanud sotsiaalmeedias ka palju pahameelt, viidates, et lapsed peaksid jääma lasteks. "Kas sa seda tead, et karud ei söö tegelikult putru," küsis üks internetikasutaja, vihjates muinasjutule "Kuldkihar ja kolm karu".

"Uinuva kaunitari" ehk "Okasroosikese" autoriks on vennad Grimmid. Muinasjutus jääb kaunis printsess needuse mõjul sajaks aastaks magama ja ärkab printsi suudlusest. Muinasjutul põhinevad Pjotr Tšaikovski ballett "Uinuv kaunitar" ja Walt Disney multifilm "Okasroosike".