Lenna avaldas tantsumuusika kogumiku: tahan sellist muusikat praegu teha

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Lenna lisas, et nii saigi katsetatud ja ta tundis, et tahab sellist muusikat parasjagu teha. "Mõistlik oli need laulud nüüd kokku koguda ja ühe EP peal avaldada," lisas ta.

"See on eelkõige minu kummardus tantsumuusika bossidele," naeris Lenna. "2016. aasta sügisel käisin Berliinis koos Michelle Leonardiga muusikat kirjutamas ja pärast seda sattusid mu teele nii mõned erinevad välismaised laulukirjutajad kui ka lihtsalt pigem elektroonilise muusika taustaga inimesed," täpsustas lauljatar.

Täna ilmus Lenna Kuurmaal uus digitaalne EP "Dance Alone", kust leiab kolm lugu, mis erinevad Lenna varasemast loomingust. Lood on oluliselt elektroonilisema ja tantsulisema kõlaga.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel