Rein Veidemann räägib Vikerraadio "Meediatunnis" ERR-i rollist

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

"Meediatunni" teises pooles on külas Äripäeva arvamustoimetaja Vilja Kiisler. Kuidas poliitikute arvamusavaldused läbi toimetatud ajakirjanduse filtri avalikkuseni jõuavad? Eriti valimiste ajal heidavad mõned poliitikud ette, et toimetused on liiga karmid või kärsitud ning takistavad poliitikute sõnumite jõudmist rahvani. Kas poliitikud saavad oma laused lõpuni ütelda?

