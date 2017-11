Päevalehe ja Delfi uudistejuht: mõjukuse tabel on subjektiivne

Sel nädalal pakuvad Ekspress Meedia väljaanded üksteise võidu välja mõjukaid Eesti inimesi. Eesti Päevalehe ja Delfi uudistejuht Raimo Poom tõdes, et tabel on kujunenud ikkagi inimeste isikliku arvamuse põhjal, sest mõjukust on raske numbrites mõõta.

"Lõpuks on tabel alati subjektiivne. Me teeme seda selleks, et pakkuda inimestele aruteluainet, kõneainet, võtta seda aastat kokku. See on täiesti teadlik. Ma arvan, et kulub ära vaadata korra, mismoodi me näeme seda aastat. Me kutsume kõiki üles kaasa lööma meile teada andma, kas neile see nii tundub. Ma arvan, et inimestel on palju arvamusi. Kindlasti on olemas teisi tabeleid," ütles Poom "Vikerhommikus".

Täna tehti avalikuks Ekspress Meedia ajakirjanike arvates mõjukaimad kultuuritegelased.

2017. aasta mõjukaim kultuuritegelane on tabeli põhjal helilooja Arvo Pärt, talle järgneb dramaturg Eero Epner. Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo Nõgene on kolmas. "See oli hääletustulemus, aga ka arutelu tulemus. Kui me võtame nii, et tõepoolest võtad kultuuriministeeriumi kantsleri, siis tal on rahakott ja väga konkreetset mõju. Kui võtad Eero Epneri, siis me kõik teame, et ta on aasta jooksul nii mõnegi väga mõjuka teksti autor olnud ja tema mõju on ideeline," põhjendas Poom, miks näiteks Epner on mõjukamaks hinnatud kui Nõgene.

Tabelis on välja toodud, et Pärdi Facebooki kontot jälgib umbes 36 106 inimest ning Delfis on temast kirjutatud 46 artiklit. "Ma arvan, et see näitab, kui palju on inimesest kirjutatud, mitu korda ta on pälvinud tähelepanu aasta keskel," põhjendas Poom, miks need numbrid on olulised esile tuua.

"Vikerhommiku" saatejuht Märt Treier küsis, kas see natuke piinlik pole, et Arvo Pärt on 46 korda läbi käinud, aga Kelly Sildaru näiteks 349. Kuigi Poom tõdes, et Pärdist kirjutatud artiklite arv on Kelly Sildaru kõrval tõesti piinlik, siis Arvo Pärdist avaldatud artiklid on pikad ja põhjalikud.

Tabeli kujundas tuline arutelu

Mõjukuse tabelis on rivistatud veel noored, tippjuhid, poliitikud ja ühiskonnategelased, Eesti venelased, naised. Samas pole seal näiteks kategooriat mõjukaimatest allilmategelastest. "Arutasime ja mõtlesime, kas teha. Me ei ole seda mõtet absoluutselt maha matnud. Sellises formaadis, kus ka võitjast tuleb pikk ja põhjalik lugu, ma ei tea, kas me tahaksime heroiseerida uut allilmaliidrit," selgitas Poom, miks on just selline valik kategooriaid.

Treier rõhutas, et Poomi sõnavõtust võib välja lugeda, et tabeli eesmärk on seal olevaid isikuid heroiseerida. "Mida see mõju nüüd tegelikult annab või näitab. Võib-olla on nii, et kui mõju on liiga suur, pole see üldse hea demokraatlikus riigis?" küsis saatejuht.

Poom lisas, et ei peaks muretsema, kas mõjukuse tabel on demokraatlikus ühiskonnas hea näitaja. "See sõltub inimesest. Ma arvan, et kui peaminister paneb kinni poliitikute-ühiskonnategelaste tabeli, ma arvan, et asjad on meil väga paigas. Kui seal oleks olnud KAPO peadirektor, siis meil ei oleks väga paigas demokraatia mõttes," põhjendas ta.

Tabeli idee on Poomi sõnul võtta aastat kokku, meenutada seda, mis oli. "Me tegelesime mitu nädalat aruteludega omavahel. Me seekord otsustasime, et meie väljaannetes, Eesti päevalehes, Eesti Ekspressis, Maalehes, Delfis on olemas nii palju häid ajakirjanikke, kes kõik jagavad ühiskonna tunnetust. Me valime ja koostame need pingeread omakeskis," rääkis Poom tabeli kujunemislugu. Lõpuks võeti appi hääletamine, mille põhjal selguski inimese mõjukus edetabelis.

"Me oleme ikkagi lähenenud isikukeskselt, konkreetse isiku keskselt. Me ei paneks väga anonüümset sümboolset silti külge."

Treier rõhutas, et mõjukaimaks hinnatud Arvo Pärt on ammugi andnud teada, kes tegelikult tema tegusid juhib ja kelle esindaja tema siin maa peal on, see on jumal. "Kus on Issand Jumal siin tabelis?" küsis saatejuht.

Poom tõdes, et sümboolseid tegelasi pole tabelisse lisatud, seega ei näe seal näiteks pereema või jumalat. "Me oleme ikkagi lähenenud isikukeskselt, konkreetse isiku keskselt. Me ei paneks väga anonüümset sümboolset silti külge. USA-s ajakirjad valivad aasta tegija aasta sümboli mõttes, siis võib-olla tõesti läheks sinna kategooriasse kaalumisele keegi sümboolselt mõjukas," rääkis Poom.

Poom usub, et mõjukuse tabelit on Eesti ühiskonnal vaja. "Lõpuks on seal teatud annus subjektiivset ühiskonna tunnetamist. Kes on need inimesed, kelle sõna loeb, kelle teod loevad. Kes täidavad selliseid kohti ja on suutnud panna selle koha maksma. Ma usun, et ajakirjanikud, kes iga päev Eesti ühiskonnal silma peal hoiavad, üsna täpselt jagavad ära, kellele nad helistavad, et teada saada asju, kes mõjutab asju, kelle juurest tulevad otsused," selgitas Poom.