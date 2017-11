"Jõulutunnel" aitab Vaino ja Kilumetsa eestvedamisel enneaegseid lapsi

Eriline on loodavate palatite puhul see, et neis on olemas kõik tingimused selleks, et ema ja isa saaksid oma lapsega kogu beebi kasvamise-kosumise aja koos olla. Praegu selliseid perepalateid intensiivraviosakonnas ei ole. Sügavaid enneaegseid lapsi on aga Tallinna lastehaiglas aastas ligikaudu 400-500 ning nende arv järjest kasvab.

"Jõulutunnel" on eetris jõulukuu esimesel pühal. Saadet juhivad Margit Kilumets ja Urmas Vaino. Toimetajad on Marika Kaasik ja Ulvi Pihel, režissöör Sander Allikmäe, muusikatoimetaja Kaia Häelme, produtsent Ene-Maris Tali.

Täna avatakse Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu uus rehabilitatsioonikeskus, mis valmis mulluse ETV heategevusprogrammi "Jõulutunnel" vaatajate annetuste abil.

ETV heategevusprogramm "Jõulutunnel" pühendus eelmisel aastal liikumispuudega inimestele. Eesmärgiks oli koguda raha tipptasemel ja spetsiaalselt liikumispuudega inimestele mõeldud treeningsaali sisseseade ostmiseks. Ühtekokku kogus "Jõulutunnel" 217 941 eurot, mille eest osteti jõumasinad, mis võimaldavad haiguste või trauma tagajärjel tekkinud liikumistakistusega inimestel neile sobivaid jõukohaseid harjutusi teha, et liikumisvõimet säilitada, taastada või parandada.

Varem on ETV heategevusprogramm kogunud raha vähiliidule naha- ja eesnäärmevähi varajaseks diagnoosimiseks vajalike mobiilsete kabinettide soetamiseks, toetatud on toidupanka, Eesti pimedate ühingut, Maarja päikesekodu, Hiiumaa haiglat ja Haapsalu rehabilitatsioonikeskust.