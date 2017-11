Galerii: Must Reede tõi Ameerikasse ostuhulluse

Must Reede toimub alati tänupüha järgsel päeval ning on 2005. aastast olnud järjepidevalt osturohkeim päev Ameerikas, vahendas The Balance.

Ostupüha ajalugu ulatub 20. sajandi algusesse. 1905. aastal tõi Kanada ostukeskus tänupühade järel Toronto tänavatele jõuluvana saani. 1924. alustas Macy'se kaubamaja sarnast traditsiooni New Yorgis. Paraad meelitas inimesi ostlema just tänupühadele järgnenud reedel, mil kaupmehed kuulutasid välja pühadeaegse ostuhooaja.

1950ndatel hakkasid inimesed tänupühade järel võtma haiguslehti, et pühad kestaksid neli päeva. Kuna poed olid avatud, kujunes traditsiooniks, et just siis mindi jõuluostusid tegema. Paljudes ettevõtetes sai tavaks, et ka tänupühadele järgnev reede on vaba päev.

Musta Reede nime sai ostupüha 1966. aastal. Philadelphia politseijaoskond nimetas päeva nii, et juhtida tähelepanu liiklusummikutele ja ülerahvastatusele poodides. Positiivse varjundi sai Must Reede tänu kaupmeestele. Kuna kaubanduses märgitakse kahjumit punasega ja kasumit mustaga, viitab must reede kasumlikule päevale.

Kuna allahindlused muudavad inimesed pööraseks, on Mustale Reedele loodud alternatiive, et juhtida inimeste tähelepanu ostupüha arulagedusele. Üheks jaburamaks alternatiiviks on kassireede ehk cat friday, mille sõnum on, et inimesed võiksid endale kassi võtta.

Must Reede on viimastel aastatel venitatud üha pikemale perioodile. Kaubamaja Macy's avas uksed juba neljapäeval, nii teevad ka paljud teised, et rohkem raha teenida

Eelmisel aastal osales Mustal Reedel üle 137 miljonit ameeriklase.