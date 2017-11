Rakvere teatris jõuab lavale lastelugu neile, kes armastavad lund süüa

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Kalju Kanguri kuldsel lastelool "Timbu-Limbu õukond ja lumemöldrid" põhineva näitemängu on dramatiseerinud Urmas Lennuk, kes on ka nii lavastaja kui ka laulusõnade autor. Kunsntikuks on Jaak Vaus ning helilooja Villu Valdmaa.

Mis saaks siis, kui ühel talvel hakkaks lume asemel hoopis kartuleid sadama? Või makarone? Või hoopis magusat ning kleepuvat limonaadivihma! Just selline oht ähvardab Timbu-Limbut ja tema õukonda, sest paha nõid on tunginud lumeveskisse ja talitab seal oma kõige kurjemate kavatsustega.

