Moelooja Virge Siirak tõi loomingu esmakordselt kapist välja

Seni on kunstnik igapäevaselt oma loomingut eksponeerinud ainult pereliikmete seljas. Kogu Siiraku looming jõuab peagi tema moefotode raamatusse, vahendasid ERR-i teleuudised.

"Ma ei ole nagu võõrastele inimestele loonud, aga kuna pere on päris suur, siis on saanud pereliikmete peal katsetada inimeste värvipalette, mustreid, isikupära, et tuua inimese isiksus esile rõivastega. See on olnud selline hea õppelava minu jaoks," rääkis Siirak.

"Kuna minu ema on töötanud 21 aastat kangapoes, siis ma lihtsalt olen kangaste sees kasvanud ja see on olnud lapsest saati minu maailm," lisas ta.