Koomiksikunstnikud: "Koomiks ei ole pelgalt nali"

Ringvaate stuudios joonistasid õpetaja ja õpilane Euroopa kutsehariduse nädala raames tunni ajaga koomiksi. Homme, 24. novembril korraldab Tartu Kutsehariduskeskus 24 tundi vältava koomiksimaratoni, mille jooksul peavad osalejad joonistama 24-leheküljelise koomiksi.

"Olen midagi sarnast mitu korda teinud - see on enesega psühholoogiline võitlemine," tunnistas Seer viidates asjaolule, et kogu kunst peab sündima kohapeal ja ilma ettevalmistuseta.

Juba lapsepõlvest peale koomikseid armastav kunstnik kinnitas, et koomiks on rohkem kui lehesabas ilmuv nali. "On graafilisi novelle, mis on täiesti tõsiseid," ütles ta. "Eestis on koomiksikultuur seni üsna kidur."

Otse õpetaja silme all nähtavaid edusamme teinud Mette-Mari Kaljas arvas, et koomiksid jäävad tulevikus pigem harrastuseks, oma kutsena näeb ta graafilist disaini ja animatsiooni.