Vanemuises esietendub muusikal "Hüljatud"

Victor Hugo romaanil põhinev muusikal "Hüljatud" jutustab 19. sajandi Prantsusmaa taustal kaasahaarava loo purunenud unistustest, vastamata armastusest, kirest, ohvrite toomisest ja lunastusest. Endine kurjategija Jean Valjean rikub pärast sunnitöölt vabanemist seadust, mistõttu jälitab teda aastakümneid halastamatu politseinik Javert. Kui Valjean nõustub tehasetöölise Fantine’i väikese tütre Cosette’i enda hoole alla võtma, muutub nende elu igaveseks.



""Hüljatud" on lugu inimlikkusest ja empaatiast. Empaatia mängib romaanis väga olulist rolli ja just seda iseloomuomadust on praegu Euroopas vaja rohkem kui kunagi varem. 1815. aasta Euroopa on väga erinev 2017. aasta omast, aga "Hüljatute" lugu on praegu samavõrd aktuaalne kui toona – kui mitte veelgi aktuaalsem," rääkis lavastaja Samuel Harjanne. "Me ei pea nõustuma sellega, mida teised arvavad või mõtlevad, aga peaksime püüdma neid mõista. Paljud "Hüljatute" tegelased usuvad, et käituvad õigesti ja et see on ainus viis, kuidas edasi minna. Eeskätt Jean Valjean ja Javert, kes mõlemad püüavad leida valikutes tasakaalu. Mõlemad püüavad käituda õigesti, ilma et suudaksid lõpuni mõista teise inimese valikute tagamaid."



Rohkem kui 70 miljonit vaatajat kogunud lavateos, mida on esitatud paljudes riikides ja paljudes keeltes, püstitab endiselt kassarekordeid üle maailma. "Hüljatud" on võitnud mitmeid olulisi teatriauhindu, teiste seas parima muusikali Tony auhinna ja Grammy.

Muusika autor on Claude-Michel Schönberg, originaaltekstide autorid on Alain Boublil ja Jean-Marc Natel, laulusõnade autor on Herbert Kretzmer.

Lavastaja on Samuel Harjanne (Soome), muusikajuht Martin Sildos, dirigent Taavi Kull, kunstnik Karmo Mende, koreograaf Gunilla Olsson (Rootsi) ja valguskunstnik Petri Tuhkanen (Soome).

Tekstid on eesti keelde tõlkinud Kirke Kangro, Villu Kangur, Tõnu Oja ja Leelo Tungal.

Osades: Koit Toome või Mikk Saar, Marko Matvere või Tamar Nugis, Ele Millistfer või Nele-Liis Vaiksoo, Maria Listra või Elizabeth Paavel, Kaarel Targo (Must Kast), Hedi Maaroos või Kärt Anton, Rasmus Kull või Imre Õunapuu (Rakvere teater), Kaire Vilgats või Helen Hansberg, Hannes Kaljujärv või Lauri Liiv, Mairo Libba või Hannes Hanimägi, Reneli Husu või Sofija Selivanova, Loore All või Katri Kade, German Gholami, Rolf Roosalu, Ruudo Vaher, Norman Salumäe, Matis Merilain, Mihkel Tikerpalu, Oliver Timmusk ja Egon Laanesoo.

Lavastuses teevad kaasa Vanemuise ooperikoor, sümfooniaorkester ja bänd.

Tallinna esietendus toimub 8. detsembril Nordea kontserdimajas.