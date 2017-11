Siberi koolilapse video koduteest tekitab välismaalastes külmajudinaid

In the Arctic village of Chokurdakh kids are going home from school. That’s in my #Yakutia. Praise god, Yakutsk is free of winds. pic.twitter.com/EAqLSCR0Jf — Bolot Bochkarev (@yakutia) November 21, 2017

Video on tekitanud sotsiaalmeedias palju kõneainet ning inimesed kogu maailmas jagavad oma kogemusi külmapühadega. "Kui Hollandis katab maad rohkem kui kümme sentimeetrit lund, suletakse terves riigis koolid," säutsus Gabsor.

Wow! Our schools and towns here in Ireland would close down if we had anything like that !! — Charlie Herron (@Mountain_Goat99) November 21, 2017

What a contrast: when there's +10cm of snow in the Netherlands, almost the entire country shuts down and schools are closed. — Gabsor fotografie (@gabs0r) November 21, 2017

Eestis võib põhikooli õppetunnid ära jätta, kui välisõhu temperatuur on 25 külmakraadi ja madalam, algklassides võib kooli minemata jätta juba 20 miinuskraadist alates.