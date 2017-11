Galerii: Berliini politsei leidis sadu Lennonile kuulunud esemeid

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

The Beatlesiga seotud esemed on oksjonimajades väärtuslik kaup. Alles veebruaris müüdi oksjonil enam kui 11 000 euro eest nahkjakk, mida usutavasti kandis Lennon isiklikult. 2011. aastal müüdi Lennoni purihammas 22 000 euro eest Kanada hambaarstile.

Leitud asjade seas on Lennoni isiklik päevik, ikoonilised ümmarguste klaasidega prillid, The Beatlesi kontserdisalvestus, sigaretihoidja ja palju muud.

