Lauri Tankler: tänupühad USA-s ongi nagu filmis

Endine ERR-i USA korrespondent ja Eesti Päevalehe ajakirjanik Lauri Tankler meenutas "Vikerhommikus" aega, mil ta ise Ameerikas elas. "Olles seal elanud, näinud seda asja ja käinud külas erinevatel peredel sellisel ajal, siis see kõik ongi täpselt nii nagu filmis," tõdes Tankler pühadeperioodist rääkides.

Tankler lisas, et siit Euroopast vaadates, võib jääda küll selline mulje, et tulemas on üks pikk nädalavahetus, kus ameeriklased rüselevad poodides. Samas tõdes ta, et sama mulje jäi talle ka Ameerikas elades, kui reedel sattus uudisvoogu palju lugusid selle kohta, et keegi on jälle kauba pärast võideldes haiglasse sattunud. "Me näeme uudiseid sellest, et keegi andis jälle kellelegi vastu nina kuskil poes, sest ta ei saanud oma 42-tollist telerit kätte," kirjeldas Tankler.

Tankleri sõnul võib Musta Reede pakkumisi võrrelda Stockmanni Hullude Päevadega. "Tuuakse kohale mingi tohutu hulk eriti odavaid asju ja siis öeldakse, et näete, see on nüüd odav. Need, mis on eriti suure allahindlusega, ei pruugi olla need viimase aja kõige kõvemad sõnad, vaid eelmise hooaja, kaks aastat vanad asjad, millest on vahja lahti saada, et uus kaup peale tuleks," selgitas Tankler.

Ta lisas, et viimastel aastatel on hullus poodides vähenenud, sest Must Reede on venitatud tervele nädalavahetusele ja paljud teevad oma ostud hoopis veebipoodidest.

Tankler tunnistas, et ameeriklaste tarbimiskultuur on siinsest tõesti erinev ning ruumirohkuse tõttu ostetakse kokku ka rohkem asju. "Erinevalt Euroopa linnadest on Ameerika linnad suuremad. Mitte ainult seetõttu, et seal elab rohkem inimesi, aga seal on ka palju rohkem maad. Nende majad on suuremad, nende autod on suuremad, nende garaažiboksid on suuremad kui eestlase elumaja. Kodu on kolmekorruseline, aga seal elab kaks inimest. Kogu see asi, mis seal juhtub, on see, et sul ongi hästi palju ruumi ja võimalik asju ladustada," põhjendas Tankler.

Mustale Reedele eelnevad aga tänupühad, mida tähistatakse novembri neljandal neljapäeval. "Siiamaani on tänupühad Ameerika Ühendriikide kõige olulisem riigipüha, tõenäoliselt isegi olulisem kui jõulud, sest jõulude puhul on ka hulk religioosseid küsimusi. Tänupühad on ehtameerikalik, seda teevad praktiliselt kõik," põhjendas Tankler.

Ta lisas, et tänupühi seostatakse perekondliku koosviibimisega - täna õhtul kogunevad Ameerikas miljonid pered kokku, süüakse kalkunit ja vaadatakse Ameerika jalgpalli.

üksteisega. See ongi üks osa Ameerika kogemusest, mis mulle kõige rohkem meeldis seal," avaldas Tankler.