Jõuluperioodil jõuab Youtube'i lastesaade "Tõsised jutut"

Lauri ütles, et saate nimi "Tõsised jutut" vihjab sellele, et see on lastega saade, kusjuures mitte lastesaade, vaid just lastega saade. Seetõttu on nime lõpus ka kirjavead. "Selle ideega tuli minu juurde Artjom," selgitas Lauri.

Pedaja ja Lukka olid aasta aega videoproduktsiooni nokitsenud, kui Savitski tuli sellise mõttega, et äkki teha saade lastele. "Mulle tundus see põnev, alustame projektiga nullist, kus on vaja kontseptsioon luua, lapsed leida, küsimused välja mõelda, stuudio ehitada, helindada ja pärast see kokku panna - tundus, et see pole reklaamijupp, mida sotsiaalmeedia jaoks teed, vaid on saade ise," selgitas Pedaja.

Savitski lisas, et see on suur projekt, mida tehakse kolmekesi. Savitski vastutab helinduse poole pealt, Lukka filmib ja Pedaja on projektijuht, režissöör ja produtsent ning kõigega tegeletakse jooksvalt.

Savitski ütles, et ei mõelnud kordagi, et lastega on raske töötada, kuid castingu päeval selgus siiski, et väga kerge see pole. "Minu mõte oli see, et lapsena me mõtlesime ja ütlesime kõike otse, sest lastel on kõik siiras ja nad kuulavad oma südant, ütlevad kohe välja, et kas neile meeldib või ei meeldi, kas see on hea või halb," jutustas muusik ja lisas, et tahab täiskasvanutele meenutada, et maailm ei ole nii keeruline.

Pedaja tõdes, et laste emotsioon on nii puhas, laadiv, sütitav ja käivitav. "Lastega töötamine nõuab rohkem tähelepanu ja fookust, see pole kusagilt otsast raske - mina saan lastega kiiresti kontakti, kui teed lastega koos tööd, sa saad tuhandeid kordi rohkem tagasi kui ise panustad," rääkis Pedaja.

Esialgu on saade vaid Youtube'is nähtav . "See on meie formaat, me saame ennast läbi video ennast väljendada, teha nagu endale meeldib. Keegi ei tule ütlema, keegi ei hakka tegema kärpeid, see on meie lapsuke, keda oleme küpsetanud algusest peale," ütles Pedaja.

Eelseisval pühapäeval toimub viimane lindistus, kokku on seitse osa ja jõululaupäeval tuleb viimane välja.

