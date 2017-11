Sandra Ashilevi viis Eesti moe Barcelonasse: mantlit tuli hoida lennukis süles

Sandra stiili eest vastutas Liisa-Chrislin Saleh, kes tõdes, et teda inspireeris kostüümide valikul nii linn ise kui ka loo sõnum. "Väga palju sündis kohapeal, meil ei olnud lokatsioone paigas, käisime esimesel päeval mööda linna ringi ja otsisime," meenutas Saleh ETV2 saates "Eesti TOP 7".

Ashilevi tunnistas, et ta kannab ka laval hea meelega Eesti moodi. "Ma tavaliselt panen palju rõhku sellele, mis mul seljas on. Ma olengi kõik korrad käinud laval nii, et mul on kas Eesti disain ja vintage või emb-kumb. Mulle väga meeldib toetada Eesti disaini käekäiku," tõdes ta.

Lauljatar lisas, et oli väga üllatunud, kui Eesti moeloojad oma loomingu talle Barcelonasse kaasa andsid. Nii mõnegi riidetüki puhul oli tegemist ainueksemplariga. "Me hoidsime mantlit terve tee lennukis süles, sest me ei tohtinud seda voltida," meenutas Saleh humoorikat olukorda.

Uus singel "Addiction" räägib Ashilevi sõnul igasugustest sõltuvussuhetest. "Sõltuvusest inimestest, tegevustest ja üldse laiemas plaanis sõltuvustest. Minu puhul räägib konkreetselt inimsuhetest, kuidas see vabanemine toimub," tunnistas Ashilevi.

Ansamblis Ashilevi musitseerivad Sandra Ashilevi, Charles Aaron Zobel, Silver Ulvik ja Viljar Norman.