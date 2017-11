Andy Hug viib kuulajad debüütplaadil "Genius Loci" rännakule

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Bändi debüütplaat "Genius Loci" koosneb muusikalistest rännakutest põnevatesse paikadesse. Reisil olemise seisund on alati teistsugune kui kodus viibimine. Reisi alguses pole kunagi täpselt võimalik reisi kulgemist ja lõppu ette prognoosida. Andy Hugi eesmärgiks on seda seisundit imiteerida - albumi kuulaja ei tea täpselt, mis saab edasi. Pildid: Elina Kasesalu, Epp Trilla ja Maret Melder

Andy Hug on power-trio formaadis psühhedeelse progeroki ansambel, mis koosneb väga erineva muusikalise taustaga inimestest. Aastatepikkused loomingulised rännakud läbi omavahel kergemalt või tugevamalt seotud improvisatsioonipuhangute on andnud Andy Hugi muusikasse palju vabadust, mis väljendub boheemlaslikus suhtumises kompositsioonidesse.

