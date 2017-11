Mikk Saar "Hüljatute" muusikalis: see on minu jaoks väga raske

"Siiamaani ei ole päris kindel, see on väga raske minu jaoks. Olen oma mugavustsoonist korralikult välja astunud. Olen aastaid ainult bändi laulnud ja nüüd tulla siia laulma ja näitlema. Stiil on ikka teine. Hääleliselt on see keeruline ja näitlemine sinna kaasa arvatud. Põnev, aga mitte lihtne," tõdes Saar ETV saates "Ringvaade".

Rohkem kui 70 miljonit vaatajat kogunud lavateos, mida on esitatud paljudes riikides ja paljudes keeltes, püstitab endiselt kassarekordeid üle maailma. Eestis etendus "Hüljatud" viimati 16 aastat tagasi linnahallis.

Täpselt samas Javerti rollis astub nüüd, aastaid hiljem üles Marko Matvere. "Oli meeles küll, aga oma teksti kirjutasin ma uuesti, ainult põhilaulu jätsin samaks. Meloodiajoonis ja põhiline süžee on tõesti millegi pärast meelde jäänud," rääkis Matvere.

Kaire Vilgats ja Maria Listra on samuti ühed nendest, kes osalesid samas muusikalis 16 aastat tagasi. "See oli mu esimene kogemus nii suurel laval, tol ajal ma olin 11. See tundus midagi muud kui maine maailm," meenutas Listra.

"Hüljatud" esietendub Vanemuise teatris 25. novembril. Muusikali lavastas soomlane Samuel Harjanne, kes kiitis Vanemuise võimekust. "On väga hea tunne, kui saan osaleda suurejoonelise muusikali loomises. Ma loodan, et publik naudib seda," avaldas ta lootust.