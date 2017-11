Briti kuulus saatejuht Piers Morgan kaotas hommikusaates enesekontrolli

Kuulus saatejuht Piers Morgan kaotas ITV hommikusaates "Good Morning Britain" enesevalitsuse, kui saatekülaline teatas, et briti naised on vähem atraktiivsed ja mitte nii intelligentsed kui Ida-Euroopa naised.

Morgan šokeeris televaatajaid, kui nimetas kohtinguekspert Richard La Ruinat otsesaates ebasobiva sõnaga, vahendas Independent.

Morgan on kuulus oma tuliste väljaütlemiste poolest. Alles septembris katkestas mees ootamatult teleintervjuu, sest vihastas saatesse külla kutsutud LGBT kogukonna esindaja peale.

La Ruina viis Morgani endast välja, kui rääkis saates kohalikest naistest. "Nad ei näe nii head välja, sest ei hoolitse enda eest. Nad ainult oigavad ja kaeblevad kogu aeg. Nad tahavad palju, aga annavad vastu väga vähe," oli La Ruina otse-eetris avameelne.

Mees, kes on abielus venelannaga, lisas, et Ida-Euroopa naised on briti omadest üle. "Ma soovitan Ida-Euroopa naisi, sest nad on ilusamad, elegantsemad, naiselikumad ja väga intelligentsed," valas suhteekspert õli tulle.

Morgan läks seepeale endast välja. "Sinu ema on inglane, onju? Seega kvalifitseerub ka tema ebaatraktiivseks ja rumalaks või on tema erand?" küsis saatejuht, lisades, et kaunid naised, kes mehe ümber saates istusid, hirmutasid teda. "Kui sind ümbritsevad targad, intelligentsed ja kaunid naised, siis sa ei saa sellega hakkama," ütles saatejuht.

Vastuolulise saatejuhi käitumine saates tõi sotsiaalmeedias kaasa ohtralt kiidusõnu, kus Morganit tunnustati, et julges naiste kaitseks välja astuda:

Piers Morgan deserves a cuddle for how he just stood up for british women.????????????#extremlyfunnymorningontv#goodmorningbritain #GMB — MindOfAHustler (@KimOnowan) November 22, 2017