ERR Menu soovitab jätkuvalt püsida PÖFF-i kursil

1. PÖFF näitab 48 tundi järjest Soome kultusfilme.

6. detsembril möödub 100 aastat päevast, mil Soomest tuli iseseisev riik. PÖFF teeb Soomele sünnipäevaks erilise kingituse ning näitab 48 tunni jooksul järgemööda ära 23 kultuslikku filmi Soome kinoajaloost. Sellisel kujul ja koguses korraga pole Soome filme veel kunagi varem linastatud – ei Eestis ega teadaolevalt ka mujal maailmas. Kahe ööpäeva pikkune pretsedenditu filmimaraton leiab aset 24.-26. novembrini Tallinna Kinomajas, muutudes selleks puhuks tõeliseks Soome klubiks. Lisaks mitmekesisele filmiprogrammile saab laulda karaoket ning kuulata ansamblit Marko Haavisto & Poutahaukat, kes mängis ennast kuulsaks Aki Kaurismäki filmis "Mees ilma minevikuta".

Ürituse avab Jörn Donneri legendaarne dokumentaalfilm "Neetud! Soomemaa vaated", mis kujutab läbilõiget Soome ühiskonnast aastal 1970, kus kõrvuti eksisteerivad ilus ja kole, kurb ja naljakas, õrn ja rõve. Filmi kärpimata versioon tuli välja alles 1980ndate lõpus. Pimedate Ööde filmifestival annab sel aastal välja kaks elutööpreemiat, millest esimese saigi Soome filmilegend Jörn Donner. Produtsendina on ta tootnud ligemale 60 filmi, neist kõige tuntum Ingmar Bergmani "Fanny ja Alexander", mis võitis 1984. aastal neli Oscarit, sealhulgas parima mitteingliskeelse filmi kategoorias. Režissöörina kuulub tema filmograafiasse rohkem kui 20 linateost.

Teise elutöö preemia sai Tõnu Kark.

Ekraanile jõudvad linateosed on pärit aastatest 1938-2008, mille seast leiab lisaks draamafilmidele veel thrillereid, õudus ja erootilisi filme, kriminulle ja komöödiaid.

2. PÖFF hakkab näitama telesarju

Esimest korda on Pimedate Ööde filmifestivali kavas eriprogramm "TV Beats", mis toob ekraanile kõige uuemad telesarjad maailma eri paigust. Programmi eesmärk on esile tõsta üha enam hägustuvaid piire väikese ja suure ekraani vahel.

Kavva kuulub kolm sarja: "Babülon Berliin", "Gogol" ja "Tšornobõl 2. Keelutsoon".

"Babülon Berliin" on kõigi aegade kalleim Saksa seriaal, mille eelarve on väidetavalt ligemale 40 miljonit eurot. Tegevus leiab aset 1920. aastate Berliinis organiseeritud kuritegevuse ja poliitilise äärmusluse ajastul, mis valmistas ette natsionaalsotsialismi esiletõusu.

"Gogol" on müstiline thriller, mis ammutab inspiratsiooni Nikolai Gogoli teosest "Õhtud külas Dikanka lähedal". Detektiiv Jakov Guro lahendab selles koos oma abilise, üleloomulike võimetega noore kohtukirjutaja Gogoliga noorte naiste mõistatuslike surmade saladust. Režissöör on Jegor Baranov.

Tegu on esimese telesarjaga Venemaal, mis jõuab kõigepealt kino- ja alles seejärel teleekraanidele. Kokku peaks seriaali põhjal kokku pandud filme tulema neli.

"Tšornobõl 2. Keelutsoon" jätkab üht kõige populaarsemat Vene sarja, mille esimene hooaeg oli kavas 2014. aastal. Pärast Tšornobõli katastroofi ärahoidmist ja tänapäeva naasmist avastab Paša, et asjade käiku muuta ei ole siiski võimalik – tuumaõnnetus on aset leidnud teisel pool ookeani, kuhu ta sõprade seltsis nüüd siirdub, sattudes otse keset postapokalüptilist maailma.

See on esimene Vene seriaal, mis on filmitud Hollywoodis populaarsete Ameerika näitlejate osavõtul.

3. Põhivõistlusprogramm alustab

Festivali peaauhinna nime hakkab võistlema 18 filmi. Kümne puhul on tegu maailma-, seitsme puhul rahvusvahelise ja ühe filmi puhul Euroopa esilinastusega. Programm on žanriliselt mitmekesine, ulatudes draamast thrillerini ja komöödiast õudusfilmini.

Enimesindatud maailmajagu võistluskavas on Euroopa kaheksa filmiga, seitse filmi on pärit Aasiast ja kolm Ameerikast. Eksootikat lisavad sellised riigid nagu Colombia, India ja Kõrgõzstan. Üle kolme aasta võistleb peaauhinnale ka Eesti film, Sulev Keeduse "Mehetapja / Süütu / Vari". Samuti on Eesti kaastootjaks soomlase AJ Annila filmile "Igitee". Viimati pääses Eesti film põhivõistluskavva kolm aastat tagasi, kui seal linastus "Risttuules".

"Mehetapja / Süütu / Vari" on kolmest erinevas ajas kulgevast novellist koosnev draama, mille ühendavaks lüliks on näitleja Rea Lest, kes mängib kõiki kolme peategelast. "Mehetapja" tegevus leiab aset 19. sajandi lõpus, kui talutütar Maara pannakse vastu tahtmist mehele. "Süütu" sündmused hargnevad 1949. aastal, kui ingerlasi hakatakse Eestist välja saatma ja Elina astub selle vältimiseks fiktiivsesse abiellu eestlase Heinoga. Nüüdisajas liikuvas "Varjus" põgeneb Luna Lee kodust, et teada saada, kas kusagil on veel midagi peale tühjuse.

"Värav" (Ukraina)

"Brama"

Režissöör Volodõmõr Tõhhõi



Vanaema Prisja, tema tütar Slava ja tütrepoeg Vovtšõk elavad oma igapäevast elu jumalast hüljatud Tšornobõli keelutsoonis, kus võib kohata ainult metsloomi, russalkasid ja stalkereid. See on maailm, kus segunevad müütiline ja reaalne. Pavlo Arje populaarsel näitemängul põhinev film on mõistujutt Ukraina riigist, mis pole Tšornobõli katastroofile järgnenud impeeriumi lagunemise segadusest ja moraalsest laostumisest siiani välja tulnud.

4. Debüütfilmide võistlusprogramm

Juba teist aastat koondab PÖFF ühte võistlusprogrammi uued filmitegijad. Kokku on debüütfilmide võistluskavas 16 linateost, millest nelja puhul on tegu maailma- ja 12 puhul rahvusvahelise esilinastusega. Kõiki võistluskava filme esitlevad Tallinnas nende autorid isiklikult.

"Buddha.mov"

India

Režissöör: Kabir Mehta

Fiktsiooniks muudetud dokumentaal, mis omakorda muudetud ristmeedia projektiks, mis omakorda muudetud sotsiaalseks eksperimendiks, jälgib "Buddha.mov" Buddhadev Mangaldase, enesekindla 29-aastase kriketimängija elu, kes mängib Goa meeskonnas. Film, mis esialgu paistab olevat klassikaline ühesuunaline uuriv dokumentaal ühest edukast sportlasest, muutub kiirelt interaktiivsemaks, kui filmi rõõmsameelne ja kohati kergeusklik peategelane jääb kaamera ette viivitama, reetes nii aina rohkem oma hedonistlikku ego ning paljastades oma ekstsentrilise elu ja mitmekihilise isiksuse kõige privaatsemaid jooni.

"Neurootiliselt meelerahu otsides"

"TOC - Transtornada Obsessiva Compulsiva"

Brasiilia

Režissöörid: Paulinho Caruso ja Teodoro Poppovic

Miljonite fännide imetlusobjekt, teleekraanilt tuntud näitleja Kika K üritab välja tulla teda vaevavast eksistentsiaalsest kriisist. Naispeaosatäitjat Tatá Werneckit kutsutakse Brasiilias komöödiakuningannaks.

Pimedate Ööde filmifestival leiab tänavu aset 17. novembrist 3. detsembrini