ERR.ee video |Alan Walker tänas R2 aastahiti eest ja asetas auhinna põrandale

Aasta läheneb lõpule ja traditsiooniliselt on alanud Raadio 2 aastahiti valimine. Juba 24. korda toimuvat üritust korraldav R2 lubab, et aastahiti hääletus kestab igavesti.

"Kui inimestel on lubatud hääletada oma südametunnistuse järgi, siis ta toimub ka," kinnitas Raadio 2 muusikajuht Erik Morna.

Morna lisas, et on ise suur edetabelite fänn, mistõttu poleks küsimust, miks Raadio 2 aastahitt on juba 24. korda toimumas. "Kui rahvas saab hääletada ja meie ei puuduta näpuga rohkem kaasa kui nii palju, et lööme selle Exceli tabelis lõpuks kokku, siis jumal hoia, mis saab paremat olla," rääkis Morna.

Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare lisas, et eile alanud hääletusel on osalenud juba sadu inimesi. "Väga hoogsalt on alanud. Tundub, et on hitirikas aasta olnud," pakkus ta.

Kuigi üks selle aasta eredamaid hitte on olnud "Despacito", tõdes Morna, et laulu ennast on Raadio 2 eetris vaid ühe korra mängitud. Seda, kas lugu saab ka aastahiti tiitli, selgib 30. detsembril maratonsaates.

Morna tõdes, et eelmise aasta Shanoni võidulugu ei olnud samuti Raadio 2 eetris mängituimate seas. "Aastahitt ei olegi ainult Raadio 2 kuulajatele, vaid terve Eesti muusikasõpradele mõeldud," rõhutas Mõrna.

Möödunud aasta auhinnajagamise meeldejäävamaid hetki oli see, et esmakordselt sai auhind ka välisartistide kategooria võitjale Alan Walkerile üle antud. "Ta oli pabinas, minu meelest oli see enne kontserti. Tegime intervjuu ka, aga ta tänas viisakalt ja pani selle põrandale," meenutas Morna erilist hetke.

Iga hääl loeb ja tänu iga hääletaja panusele saab tabel palju parem kui muidu. Anna oma eelistustest teada SIIN.

Kõikidel hääletajatel on võimalik võita kutseid Milky Chance'i, Ghostpoeti, Kraftwerki ja muidugi eelmise aastahiti looja Alan Walkeri esinemistele, samuti kevadisele Eesti Laulu finaalkontserdile. Pääsmed loositakse välja 30. detsembril, samal päeval selguvad R2 aastahiti tulemused.