Räppar Nelly kontserdile Saudi Araabias lubatakse ainult meespublik

Oktoobris Eestis esinenud räppar Nelly annab peagi kontserdi Saudi Araabias, kus publikuks on lubatud ainult mehed.

Räppari kontsert Saudi Araabias toimub järgmisel kuul ja ainult mehed võivad sellele etteastele osta pileteid ja kontserdil osaleda. Nelly esineb koos Alžeeria muusiku Cheb Khalediga, vahendas Huffington Post.

Konservatiivses Saudi Araabias on meelelahutussündmused nagu spordivõistlused ja kontserdid väga rangelt piiratud ja kontrollitud. Sel aastal asutatud meelelahutusamet on näinud suurt vaeva erinevate meelelahutussündmuste reklaamimisega, kulutades sellele ligi kolm miljardit dollarit. Alates juunist on Saudi Araabias korraldatud üle 3000 avaliku ürituse, eelmisel aastal toimus sarnaseid üritusi umbes 300.

Saudi Araabias on ranged reeglid, mis puudutavad alkoholi, riietumist ja soolisi õigusi. Alles sel aastal kuulutati riigis välja seadus, et naised võivad lõpuks seaduslikult autorooli istuda. Nelly kontserti nad aga veel külastada ei tohi.

Aasta alguses esines riigis kantrimuusik Toby Keith, kelle kontserdile samuti naisi ei lubatud. Enne lavale astumist keelati muusikul esitada laule, mis räägivad alkoholist, uimastitest või seksist.

Räppar Nelly on tuntud oma julgete laulude poolest. Tema ühes kuulsaimas laulus "Hot in Herre" räpib Nelly, et naised võiksid ennast riidest lahti võtta.

Alles eelmisel kuul süüdistati räpparit vägistamises, tänaseks on süüdistus tagasi võetud. 2015. aastal vahistati mees pärast seda, kui politsei leidis tema tuuribussist uimasteid ja relvi.