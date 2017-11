Muusikaplatvorm Fanvestory avab koos Liis Lemsaluga uksed välismaa turule

29. novembril saavad huvilised Fanvestory kaudu panustada Liis Lemsalu uude albumisse "+1", millest koguni neli lugu muutuvad platvormil kättesaadavaks. Nelja loo seast leiab nii "Ei peatu" kui ka 27. novembril koos albumiga ilmuva värske singli "Püüab meid".

Selle aasta märtsikuus avatud muusikaplatvorm Fanvestory võimaldab kõigil muusikaarmastajatel soetada osaluse muusikateoste autoritasudes, toetades seeläbi artistide loomingulist tegevust ning jagades koos nendega pikaajalist tulu. Seni on Fanvestory edukalt platvormile toonud viis menukat Eesti artisti ja bändi, teiste hulgas Tommy Cash, Tanel Padar ning Ott Lepland.

Kuna muusikatööstus on muutumas järjest digitaalsemaks, on muusikaarmastajatel võimalus otseselt mõjutada teostega teenitavat tulu, jagades artistide kohta infot sotsiaalmeedias või lisades lugusid playlistidesse. Seetõttu on muusikaarmastajate innovaatiline kaasamine artistide edusse ja muusikateoste levikusse eriti vajalik.

Fanvestory avabki 29. novembril muusikatehnoloogia suurüritusel Slush Music rahvusvahelised turud, andes artistidele ja fännidele mujalt maailmast võimaluse osa võtta muusikatööstuse revolutsioonist. Esimese rahvusvahelise artistina tuleb platvormile Läti poplaulja Justs, kes esindas 2016. aastal Eurovisioonil Lätit lauluga "Heartbeat" ning on tuntust kogumas ka kodumaast väljaspool. Fanvestoryga teeb Justs koostööd oma uusima singliga "Are you there".