Tartu ehitab jõuluperioodiks raeplatsile valgusküla

Selgunud on, millised laulud kõlavad Eesti Laul 2018 esimeses ja teises poolfinaalis. Kuna finaalkontserdi vastu on huvi suur ja piletid peagi otsakorral, tulid müüki ka peaproovi piletid.

Paviljonide klaasdetailid on viimaseid päevi tootmises, puitkonstruktsioonid on valmis ja värvimisel. Projektijuhi Ragnar Kekkoneni sõnul ehitatakse sellel nädalal näidispaviljon ühes angaaris juba ka valmis.

Veel on Jõululinn Tartul töös kaks puidust karusselli. Värske värvikihi all ootavad karussellideks saamist Jane Ausi ja Lauri Tamme valmistatud kaheksa loomakuju: kaks karu, hunt, ilves, kult, metsseapõrsas, jänes ja mäger.

