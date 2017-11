James Cameron avaldas põhjuse, miks "Avatari" uued osad on viibinud

Paistab, et filmimees James Cameron räägib "Avatari" neljast uuest osast rohkem, kui veedab aega nende võtteplatsil. Nüüd on selgunud põhjus, miks ikoonilise filmi järjed pole veel kinolinale jõudnud.

"Avatari" esimene film jõudis kinodesse 2009. aastal ning sellest sai maailma enim illegaalselt allalaaditud linateos. Režissöör James Cameron lubas filmile järge juba aastate eest ning paljastas nüüd, et järje viibimine on seotud keeruka tehnoloogiaga, vahendas Independent.

Cameron avaldas, et üheks põhjuseks, miks filmivõtted on takerdunud, on veealune motion capture süsteem, mida tema tiim on juba poolteist aastat täiustanud. Cameroni sõnul pole midagi taolist varasemalt tehtud. "Kui sa lisad mõnele probleemile vee, muutub kõik kümme korda keerulisemaks. Me oleme kasutanud palju hobujõudu, innovatsiooni, kujutlusvõimet ja uut tehnoloogiat," ütles Cameron.

Motion capture süsteem jälgib teatud punktide liikumist ning jäädvustab need siis sadade kaamerate abil.

Cameron selgitas, et tehnoloogia muudab keerukaks see, et vee all moodustub justkui peegel, mis muudab punktide jälgimise raskemaks. "Vesi loob tuhandeid valesid punkte ja me pidime leidma sellele lahenduse. Nüüd on lahendus leitud," avaldas Cameron.

Cameron kinnitas, et 14. novembril toimus uue tehnoloogia abil esimene võte noorte näitlejatega. "Nad on väga võimekad vee all näitlemises ning hoiavad väga rahulikult oma hinge kinni," ütles Cameron, kelle filmitiim murdis tema sõnul koodi.

"Avatari" uutes osades mängivad Kate Winslet, Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ja Stephen Lang.

Vaata, kuidas kasutati motion capture'it "Avatari" esimeses filmis:

Järgmise filmiga loodab Cameron saavutada ka 3D efekti, kuid seda prillivabalt.

Cameroni kinnitusel saab paljuräägitud veealuseid kaadreid näha "Avatari" teises ja kolmandas osas. Neist esimene tuleb välja 2020. aasta detsembris, teine aasta hiljem ja kolmas 2025. aastal.