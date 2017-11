"Ringvaade" proovis isesõitvat traktorit

"Tegemist on uue John Deere 6R seeria traktoriga, millel on 250 hobujõudu," selgitas Baltic Agro Machinery tootejuht Marek Peensalu ja lisas, et automaatroolimise funktsioon on olemas juba 2002. aastast, kuid viimase kolme aastaga on lisandunud ka kaughalduslahendused. "Täna on traktoristi veel vaja, aga on olemas juba prototüübid autonoomsetest traktoritest."

Moodne traktor maksab umbes 200 000 eurot. Eestis on tänaseks selliseid masinaid mitusada, isesõitvad masinad tunneb ära kabiini katusele paigutatud n-ö kõrvitsa järgi.

Selleks, et traktor saaks aru, kuhu ta sõitma peab, tuleb talle teekond selgeks õpetada. Selleks on kabiinis spetsiaalne puutetundlik ekraan. Kuigi traktorile on võimalik teekond selgeks õpetada, siis juht peab ikkagi kabiinis olema. "Ohutuse nõuete mõttes seda veel ei ole rakendatud," sõnas Peensalu.