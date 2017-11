"Terevisiooni" saatejuht tegi klassikalisest kunstist internetimeemid

Kadrioru kunstimuuseumi kuraator Greta Koppel selgitas, et idee naljapiltideks tuli seetõttu, et näituse "Uuriva pilguga. Sissevaated manerismi kunsti ja Varssavi Rahvusmuuseumi uurimistöösse" maalid on pärit 16.-17. sajandist ja vajavad tänapäeva inimesele selgitust. "Ma arvan, et ta täiendab seda näitust suurepäraselt," rääkis Koppel konkursist ETV saates "Terevisioon".

Kadrioru kunstimuuseum annab kõigile võimaluse end meemide valmistamises proovile panna. Humoorikaid pilte oodatakse kuni veebruarini. "See on just vabastav, see annab võimaluse luua täiesti oma stsenaariumi sellele vormile," põhjendas Koppel meemide konkurssi.

Oma huumorisoone pani proovile ka "Terevisiooni" saatejuht Martin Veisman, kes konkursile kolm tööd esitas. Veismani meeme näed videost.