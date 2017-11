Rahvusvaheline televisioonipäev toob tähelepanu alla meedia usaldusväärsuse

Teletootjad rõhutavad, et usaldusväärsusel on meediamaailmas üha kaalukam roll, sest meedia usaldusväärsus mängib meie kõikide eludes keskset rolli - selle kaudu saame teada, mis toimub meie ümber nii lähemal kui ka kaugemal ning pöörame tähelepanu ühiskonna jaoks olulistele küsimustele. Võib öelda, et vastutustundlik toimetajatöö, tõde hindav reporteritöö, kõrgekvaliteediline sisu ja sõltumatus on televisiooni ja laiemalt meedia DNA.

Viimased uuringud näitavad, et traditsioonilise meedia usaldusväärsus on Euroopa meediatarbijate seas kasvamas. Samuti on traditsioonilise meedia reputatsioon püsinud sotsiaalmeedia pealetungi kiuste tugev. Põhjuseks on teemakäsitluste sügavus ja lai ampluaa. Kõikides riikides peetakse seejuures televisiooni trükiajakirjanduse järel kõige usaldusväärsemaks allikaks.

Meediaekspertide sõnul on usaldusväärsus tänapäeva televisiooni peamine väärtus ning seda tuleb hoida. Usaldusväärne televisioon peab suutma vastu panna valeuudistele, vihakõnele ja propagandale, mis paljudes teistes kanalites hõlpsasti levivad. Samuti peaksid teletootjad olema auditooriumi usalduse üle uhked ning püüdma seda iga hinna eest säilitada.

Televisioonipäeva puhul on kõik televaatajad täna palutud osa võtma tähistamisest, kasutades sotsiaalmeedias teemaviiteid #WeloveTV ja #WorldTVDay.

Rahvusvahelist televisioonipäeva hakati tähistama 1996. aastal ning selle eestvedajad on Euroopa ringhäälingute liit, kommertstelevisioonide assotsiatsioon ning telekanalite ja raadiote reklaamimüügi organisatsioone ühendav assotsiatsioon EGTA.