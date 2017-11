Eesti mees muundus telekaamerate ees drag queeniks

Köster rääkis ETV saates "Ringvaade", et Chloéks kehastudes kaob tema Rene identiteet. "Kui ma olen Chloé, ei ole ma naine, vaid karikatuur naisest, täiesti üle võlli. Minu meelest on see juba kolmas sugu," selgitas Köster.

Mees lisas, et drag queeniks kehastumine on show ja seksuaalsusega pole sellel midagi pistmist. "Ma ei tunne, et ma tahaksin olla naine. Ma olen mees, mul on väga mugav olla mees," selgitas ta.

Köster lisas, et drag queeniks kehastudes meeldib talle võimalus käituda üle võlli. "Nad võivad teha mida iganes ja inimesed arvavad, et see on naljakas," põhjendas Köster, miks ta aeg-ajalt Chloéks muundub.

Kösterit aitas Chloéks muuta grimeerija Liisa-Chrislin Saleh, kuid üldjuhul teeb Chloé meiki endale Köster ise. "Teinekord võib minna üle kahe tunni," tõdes ta.